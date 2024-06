Home

10 Giugno 2024

Livorno 9 giugno 2024 – “Tutti sulla Tavola”: l’inclusione sulle onde con l’associazione San Simone e Centro Windsurf Tre Ponti

Sulla spiaggia dei Tre Ponti a Livorno, un gruppo di persone con disabilità ha trovato libertà e gioia sulle onde del mare, grazie all’impegno e alla dedizione dell’Associazione San Simone.

Con il progetto “Scopriamo insieme Sportivamente”; l’associazione ha dimostrato che niente è impossibile e che il mare può essere un luogo di inclusione e divertimento per tutti.

Fondata nell’ottobre del 1985 da Silvana Seller, l’Associazione San Simone ha sempre avuto come missione quella di rendere lo sport accessibile a tutti. Il loro ultimo corso di stand up paddle (SUP) è stato un trionfo di questa visione, permettendo a 17 persone di diverse età, dai 7 ai 55 anni, di superare le barriere fisiche e psicologiche e di vivere il mare in modo attivo e partecipativo.

Il corso, sostenuto dalla Fondazione Livorno, ha visto la partecipazione di persone con varie disabilità, ognuna con la propria storia e le proprie sfide.

Grazie all’approccio personalizzato e al supporto dei partner Sportlandia e degli insegnanti del centro Windsurf Tre Ponti, questi coraggiosi partecipanti hanno imparato a prendere confidenza con la tavola e con l’acqua, dimostrando che le limitazioni possono essere superate con spirito di squadra e determinazione.

I volontari, tra cui Rosa, Simonetta, Willy, Lorenzo, Pietro e Patrizia, insieme agli insegnanti del centro Surf Tre Ponti; hanno lavorato instancabilmente per assicurare che ogni persona potesse sentirsi sicura e supportata. Il risultato? Una trasformazione che va oltre lo sport: un’esperienza che ha rafforzato la fiducia in se stessi e il senso di comunità.

Questo righe celebrano non solo il successo del corso di SUP, ma anche l’importanza dell’inclusione sociale attraverso lo sport. L’Associazione San Simone continua a essere un faro di speranza e un esempio di come lo sport possa essere uno strumento potente per l’integrazione e il benessere di tutti.

L’operato dell’Associazione San Simone (sempre gratuito per i partecipanti) ci ricorda che, con il sostegno giusto e un ambiente accogliente, ogni ostacolo può essere superato e ogni persona può trovare il proprio posto nel mondo, anche sulle onde del mare.

Di seguito due video dove Patrizia Anfossi racconta il progetto con le immagini delle persone in sup e la storia dell’associazione San Simone

Vivere l’acqua insieme agli altri

Associazione Centro San Simone gli amici di tutti onlus. 39 anni di attività sociale

