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Cronaca

“Tuttinsieme per la FOP”: la Curva Sud della Pielle in campo per la solidarietà

Cronaca

23 Aprile 2026

“Tuttinsieme per la FOP”: la Curva Sud della Pielle in campo per la solidarietà

Livorno 23 aprile 2026 “Tuttinsieme per la FOP”: la Curva Sud della Pielle in campo per la solidarietà

Non solo tifo e passione sportiva, ma anche impegno concreto per una causa importante. I Rebels, le Rebels Girls e la Curva Sud della Pielle Livorno lanciano una nuova iniziativa benefica a sostegno della FOP Italia ODV, realtà impegnata nella ricerca su una malattia genetica rara e gravemente invalidante.

L’iniziativa, promossa sotto il segno del “Cuore Biancoazzurro”, punta a sensibilizzare la cittadinanza sulla Fibrodisplasia Ossificante Progressiva (FOP), una patologia che porta alla progressiva trasformazione di muscoli e tendini in tessuto osseo, limitando nel tempo i movimenti di chi ne è colpito. Un tema particolarmente sentito a Livorno anche grazie all’impegno di Andrea Luci, storico capitano del Livorno Calcio, il cui figlio convive con questa malattia e che da anni sostiene attivamente la ricerca.

Per contribuire, i tifosi hanno organizzato una lotteria benefica con premi di grande richiamo: in palio un Apple Watch Ultra, una mountain bike, una Smart TV e il completo ufficiale da gara della Pielle Livorno. Il costo del biglietto è di 5 euro e l’intero ricavato sarà destinato alla causa.

I tagliandi sono già disponibili presso alcuni punti vendita cittadini e saranno acquistabili anche domenica 26 aprile al PalaMacchia, in occasione dell’ultima partita della stagione regolare, dove sarà allestito un banchetto all’ingresso e sugli spalti. L’estrazione dei premi è prevista durante la seconda gara dei playoff, sempre al PalaMacchia, alla presenza dello stesso Luci.

Un’iniziativa che unisce sport, solidarietà e comunità, dimostrando ancora una volta come il tifo possa trasformarsi in uno strumento di aiuto concreto. L’invito degli organizzatori è chiaro: partecipare significa dare un contributo reale alla ricerca e accendere i riflettori su una malattia ancora poco conosciuta.