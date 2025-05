Home

Sport

Podismo

Tutto pronto per la Maratona dell’Isola d’Elba

Podismo

2 Maggio 2025

Tutto pronto per la Maratona dell’Isola d’Elba

Isola dìElba (Livorno) 2 maggio 2025 Tutto pronto per la Maratona dell’Isola d’Elba

Isola d’Elba, l’11 maggio sarà un gran giorno. E’ tutto pronto all’Isola d’Elba per un maggio di fuoco dal punto di vista podistico. Nutrito il programma di gare, ma l’appuntamento principale è certamene quello dell’11 maggio, in occasione della nona edizione della Maratona dell’Isola d’Elba. In attesa della grande edizione del decennale del prossimo anno, a Marina di Campo si sta lavorando alacremente per l’evento di questa primavera, con tantissime adesioni già arrivate al comitato organizzatore, sia dall’Italia che dall’estero, per una maratona che è decisamente diversa da tutte le altre.

La gara, inserita nel calendario nazionale Fidal, prevede come da tradizione sia la maratona che la mezza e la 10 km. Il percorso della gara lunga copre la parte sud dell’Isola, da Marina di Campo verso il Camping Villa degli Ulivi, Sant’Ilario e poi verso ovest per San Piero, Colle Palombaia proseguendo sulla panoramica Costa del Sole fino al giro di boa di Chiessi per poi tornare indietro. Diverso il tracciato per la mezza, che da Marina di Campo porta a Gli Alzi, Cavoli, Seccheto con punto di ritorno alla spiaggia di Fetovaia.

Percorsi davvero fantastici, in grado di accontentare ogni esigenza. Infatti insieme ai tracciati agonistici sono previsti quelli non competitivi sui 21 e 10 km, la nordic walking di 13 km, la Family Run di 6 km e la Kids Run per i più piccoli. Si partirà dal Lungomare Mibelli, all’altezza della Coop, alle ore 8:45 con arrivo per tutte le gare agonistiche in Piazza del Comune a Marina di Campo.

Iscrizioni al costo di 65 euro per la maratona, 39 per la mezza e 18 per la 10 km fino al 9 maggio, chi vorrà provvedere sul posto pagherà un euro in più. Premiazioni che riguarderanno i primi 3 assoluti e di categoria. Sul sito della manifestazione si può anche trovare la più comoda e conveniente soluzione per raggiungere l’Isola d’Elba, con pacchetti viaggio + alloggio + iscrizione. Un’occasione da non perdere.

Per informazioni: Asd Elba Runners, https://www.maratonadellisoladelba.it/

Tutto pronto per la Maratona dell’Isola d’Elba