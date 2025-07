Home

8 Luglio 2025

Tutto pronto per la Notte Bianca dello sport 2025, il programma

Livorno 8 luglio 2025 Tutto pronto per la Notte Bianca dello sport 2025, il programma

È tutto pronto per la terza edizione della Notte Bianca dello Sport di Livorno. L’appuntamento è per sabato 12 luglio 2025, dalle 19 alle 02.00, tra via dei Pensieri, via Allende e le strutture sportive che fanno parte della cosiddetta Cittadella dello sport. In programma 127 tra attività sportive, discipline da provare, giochi, spettacoli, esibizioni, esposizioni e corner informativi. Tutto senza dimenticare lo street food, la musica, i giochi gonfiabili per i bambini e le bambine, le interviste e tante altre iniziative.

A organizzare la manifestazione è la Fondazione Lem – Livorno Euro Mediterranea, ente che si occupa dei grandi eventi a scopi turistici per conto del Comune di Livorno, in collaborazione con il comitato provinciale del Coni. Tutti gli impianti sportivi della zona, dallo stadio Armando Picchi al PalaMacchia passando per la piscina e il campo scuola, saranno aperti e accoglieranno le famiglie per una serata di sport e divertimento. Tra le novità principali di questa edizione, da sottolineare che i bambini e le bambine riceveranno un gadget in base al numero di sport provati nell’arco della serata.

La testimonial della Notte Bianca dello Sport 2025 è la velocista Ambra Sabatini, campionessa paralimpica nei 100 metri a Tokyo 2020 e portabandiera dell’Italia alle Paralimpiadi di Parigi 2024: alle 20.30 sarà sul main stage – tra via dei Pensieri e via Allende, all’altezza del settore ospiti dello stadio – per un’intervista con il giornalista Gianni Tacchi, referente della Fondazione Lem. Sullo stesso palco, alle 22, salirà il telecronista sportivo e storyteller Federico Buffa per lo spettacolo “Federico Buffa – Le storie dello sport livornese”: Buffa, in dialogo con la giornalista Stefania Renda, sarà protagonista di uno spettacolo inedito e originale, elaborato per la Notte Bianca dello Sport di Livorno e dedicato alle storie dello sport livornese.

Saranno allestite due aree dedicate alle esibizioni sportive: una nel parcheggio del campo scuola e l’altra nel parcheggio tra via Allende e via Gioberti, dove interverranno anche campioni del territorio come Sara Madera, reduce dalla medaglia di bronzo agli Europei di basket, e Diego Ulissi, maglia rosa all’ultimo Giro d’Italia. Nel parcheggio del campo scuola ci saranno anche giochi come il calcio balilla umano e la grande novità del villaggio del calcio virtuale a cura della Lega Nazionale Dilettanti, che ha organizzato un torneo eSport con FC25 (iscrizioni al desk dalle 19.30 alle 20.45, inizio alle 21).

In programma anche una gara di tiri da 3 punti – aperta a tutti – all’esterno del PalaMacchia, oltre alle sfide sui remoergometri con le sezioni nautiche di Livorno grazie alla collaborazione dell’Accademia Navale. Un’altra novità riguarda l’allestimento di uno skatepark – all’incrocio tra via dei Pensieri e via Allende, lato PalaCosmelli – con una serie di esibizioni spettacolari da parte di alcuni professionisti. Prevista infine una mostra con 110 maglie amaranto e 110 maglie bianche della storia dell’Unione Sportiva Livorno 1915, organizzata proprio per festeggiare i 110 anni della società.

MAIN STAGE

Location : tra via dei Pensieri e via Allende, sotto il settore ospiti dello stadio Armando Picchi

19:00 – 20:15

Musica e animazione

20:15 – 20:30

Inaugurazione della Notte Bianca dello Sport 2025

Interventi di Luca Salvetti, sindaco di Livorno, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Adriano Tramonti, coordinatore della Fondazione LEM, e Gianni Giannone, delegato provinciale del Coni. Modera: Gianni Tacchi, giornalista e referente Fondazione LEM.

20:30 – 21:00

Intervista ad Ambra Sabatini, testimonial della Notte Bianca dello Sport 2025, campionessa paralimpica nei 100 metri a Tokyo 2020 e portabandiera dell’Italia alle Paralimpiadi di Parigi 2024, e presentazione del nuovo polo interregionale Fispes per promuovere l’atletica paralimpica. Modera: Gianni Tacchi, referente Fondazione LEM.

21:00 – 22:00

Musica, animazione e consegna dei gadget ai bambini e alle bambine

22:00 – 23:15

Spettacolo “Federico Buffa – Le storie dello sport livornese”

Federico Buffa, in dialogo con la giornalista Stefania Renda, sarà protagonista di uno spettacolo inedito e originale, elaborato proprio per la Notte bianca dello sport di Livorno e dedicato alle storie dello sport livornese, con focus soprattutto sul calcio e sul basket.

23:15 – 02:00

Musica, animazione e consegna dei gadget ai bambini e alle bambine

AREA SPETTACOLI SPORTIVI 1

Location : parcheggio del campo scuola

19:00 – 19:30

Pattinaggio artistico – Singolo e gruppi

19:30 – 20:00

Ginnastica artistica

20:00 – 20:30

Pattinaggio artistico – Singolo e gruppi

20:30 – 21:00

Danza – Hip hop e moderna

21:00 – 21:30

Pattinaggio artistico – Singolo e gruppi

21:30 – 22:15

Danza – Hip hop e moderna

22:15 – 22:45

Pattinaggio artistico – Singolo e gruppi

22:45 – 23:15

Danza – Latino americano e coreografie

23:15 – 23:45

Pattinaggio artistico – Singolo e gruppi

23:45 – 00:15

Ginnastica artistica e ritmica

00:15 – 01:00

Pattinaggio artistico – Singolo e gruppi

VILLAGGIO LND ESPORT – CALCIO VIRTUALE

Location : parcheggio del campo scuola

19:00 – 01:00

Subbuteo

Esibizioni tra giocatori professionisti e partite aperte a tutti

19:00 – 01:00

Calcio balilla

Partite aperte a tutti

19:30 – 00:30

eSport con FC25

Torneo “Batti il Re”: pre-iscrizioni al desk dalle 19:30 alle 20:45, inizio alle 21:00, finalissima alle 00:00

21:00 – 01:00

eSport con FC25

Area free-to-play per chi non partecipa al torneo “Batti il Re”

SKATEPARK

Location : tra via dei Pensieri e via Allende

19:00 – 21:30

Lezioni gratuite di skateboard

21:30 – 22:00

Show con atleti professionisti

22:00 – 23:00

Prove libere con lo skate

23:00 – 23:30

Show con atleti professionisti

23:30 – 01:30

Prove libere con lo skate

AREA SPETTACOLI SPORTIVI 2

Location : parcheggio tra via Allende e via Gioberti

19:00 – 19:20

Judo

19:20 – 19:40

Karate

19:40 – 20:10

Ciclismo – Prova di abilità su bici da strada

Intervento di Diego Ulissi, maglia rosa al Giro d’Italia 2025

20:10 – 20:30

Kickboxing

20:30 – 21:30

Basket in carrozzina 3×3

Intervento di Sara Madera, medaglia di bronzo agli Europei di basket 2025

21:30 – 22:00

Rugby

22:00 – 22:30

Lotta

22:30 – 23:00

Ciclismo – Prova di abilità in mountain bike

Intervento di Diego Ulissi, maglia rosa al Giro d’Italia 2025

23:00 – 23:20

Ju jitsu acrobatico

23:20 – 23:40

Pesistica

23:40 – 00:00

Shoot boxe – Mma

Intervento di Dario Bellandi, campione del mondo dei pesi medi Cage Worriors

00:00 – 00:20

Calisthenics

00:20 – 00:40

Fitness

00:40 – 01:00

Iaido

IMPIANTI SPORTIVI

STADIO ARMANDO PICCHI (Calcio – Calcio paralimpico e sperimentale)

20:30 – 21:30 Partite tra bambini classe 2018-2019

21:00 – 22:30 Partita di calcio paralimpico e sperimentale

21:00 – 23:00 Sfide ai calci di rigore aperte a tutti

21:30 – 22.30 Partite tra bambini classe 2016-2017

22:30 – 23.30 Partite tra bambini classe 2014-2015

23:30 – 00:30 Partite tra bambini classe 2012-2013

CAMPO SCUOLA RENATO MARTELLI (Atletica leggera – Football americano – Giochi gonfiabili)

19:00 – 01:00 Atletica leggera: salto con l’asta, salto in lungo e test sui 50 metri piani aperti a tutti

19:00 – 01:00 Football americano: esibizioni e prove aperte a tutti

19:00 – 01:00 Giochi gonfiabili per bambini e bambine

PALAMACCHIA (Basket – Basket 3×3 – Baskin)

19:00 – 20:30 Torneo All Star 3×3 (campo esterno)

19:30 – 00:00 Torneo regionale di basket inclusivo (campo interno)

20:30 – 22:00 Three Point Master League – Gara di tiri da 3 punti aperta a tutti (campo esterno)

22:00 – 22:30 Premiazioni camp Livorno Basketball Academy (campo esterno)

22:30 – 00:00 Torneo All Star 3×3 (campo esterno)

00:00 – 01:30 Three Point Master League – Gara di tiri da 3 punti aperta a tutti (campo esterno)

PISCINA CAMALICH (Aquathlon – Canoa – Nuoto – Nuoto paralimpico – Nuoto sincronizzato – Pallanuoto – Vela)

19.30 – 20:00 Esibizione di aquathlon

20:00 – 20:30 Staffette di nuoto e nuoto paralimpico

20:30 – 21:00 Esibizione di nuoto sincronizzato

21:00 – 22:00 Partita di pallanuoto

22:00 – 01:00 Prove sulla canoa aperte a tutti

22:00 – 01:00 Vela: gare con il sup, gare con l’optimist e dimostrazioni di raddrizzamento della barca

PALACOSMELLI (Tiro con l’arco)

19:00 – 01:00 Prove aperte a tutti di tiro con l’arco e tiro con l’arco bendato

19.30 – 22.30 Esibizioni degli arcieri livornesi

CAMPO DA RUGBY MONTANO (Rugby)

21:00 – 01:00 Prove di touch rugby e tag rugby aperte ai bambini e alle bambine

IPPODROMO FEDERICO CAPRILLI (Equitazione)

19:00 – 01:00 Attività con i pony per bambini e bambine con rilascio di un attestato a tutti i partecipanti

GAZEBO E ATTIVITÀ VIA DEI PENSIERI – VIA ALLENDE

PARCHEGGIO DEL CAMPO SCUOLA

19:00 – 01:00 Acrobatica aerea con tessuti: esibizioni e prove aperte a tutti

19:00 – 01:00 Partite di calcio balilla umano aperte a tutti

19:00 – 01:00 Pugilato: esibizioni sul ring e lezioni con il sacco aperte a tutti

19:00 – 01:00 Prove di race running aperte a tutti

19:00 – 01:00 Prove di tiro con l’arco paralimpico aperte a tutti

19:00 – 01:00 Comitato italiano paralimpico e Strabilianti: promozione dello sport paralimpico

19:00 – 01:00 Stelle e palme al merito sportivo: esposizione con materiale storico

VIA DEI PENSIERI (LATO STADIO)

19:00 – 01:00 Gincana in bicicletta e in mountain bike aperta ai bambini e alle bambine

19:00 – 01:00 Prove con il simulatore di ciclismo

19:00 – 01:00 Punto di ascolto sulla medicina dello sport

19:00 – 01:00 Esposizione di moto da gara: enduro, motocross, moto da pista, scooter da velocità e trial

19:00 – 01:00 110 anni di storia, 110 anni di amore. Mostra delle maglie storiche dell’Us Livorno 1915

19:00 – 01:00 Dimostrazioni delle manovre di primo soccorso al cane

19:00 – 01:00 Braccio di ferro: esibizioni e sfide aperte a tutti

19:00 – 01:00 Giochi di strada per i più piccoli: campana, corsa nei sacchi e attività con il paracadute ludico

19:00 – 01:00 Atleti azzurri d’Italia e Veterani dello sport: esposizione con materiale storico

19:00 – 01:00 Scacchi: partite aperte a tutti e lezioni per conoscere le regole del gioco

19:00 – 01:00 Tennis tavolo: esibizioni tra giocatori professionisti e partite aperte a tutti

21:30 – 22:30 Presentazione del progetto Sport Act con Anci Toscana

VIA DEI PENSIERI (LATO IPPODROMO)

19:00 – 01:00 Uisp: ciclismo, danza, ginnastica artistica, inbike, pallavolo, pattinaggio e pugilato

19:00 – 01:00 Csen: judo, ju jitsu, karate, pentathlon moderno, percorso a ostacoli in sospensione e tennis

19:00 – 01:00 Csain: difesa personale, fitness, fitness challenge, ginnastica funzionale, karate, massaggi indiani, massaggi shiatsu, massaggi sportivi, scherma e yoga

19:00 – 01:00 Lotta libera: esibizioni tra professionisti e prove aperte a tutti

19:00 – 01:00 Tunnel gonfiabile per provare la battuta del baseball

19:00 – 01:00 Incontri di scherma con spada luminosa aperti a tutti

19:00 – 01:00 Esposizione di go kart e mini-moto

19:00 – 01:00 Esposizione di auto da rally

VIA ALLENDE

19:00 – 01:00 Sfide sui remoergometri con le sezioni nautiche e aperte a tutti

19:00 – 01:00 Lezioni di tennis aperte a tutti con i maestri dei circoli livornesi

19:00 – 01:00 Prove aperte a tutti con il simulatore del padel

19:00 – 01:00 Acsi: difesa personale, fitness olistico, ginnastica posturale e ritmica, karate, lotta, padel, pilates, windsurf e yoga

19:00 – 01:00 Kickboxing, mma e shoot boxe: esibizioni e prove aperte a tutti nella gabbia

19:00 – 01:00 Simulazioni di cronometraggio: atletica leggera, ciclismo e rally

19:00 – 01:00 Esposizione delle canoe e prove sul pagaiergometro aperte a tutti

19:00 – 01:00 Prove aperte a tutti con il simulatore di surf e con l’indoboard

19:00 – 01:00 Prove aperte a tutti con i simulatori di windsurf e wingfoil

19:00 – 01:00 Proiezioni di hockey subacqueo e safari fotografico subacqueo

19:00 – 01:00 Esposizione delle vele e prove con il simulatore dell’optimist aperte ai bambini e alle bambine

19:00 – 01:00 Esibizioni di ginnastica artistica e prove aperte a tutti sulla trave, sul trampolino e sui tappeti

19:00 – 01:00 Scherma: esibizioni e lezioni di sciabola e fioretto aperte ai bambini e alle bambine

PARCHEGGIO DI VIA ALLENDE

19:00 – 01:00 Pallavolo: partite di minivolley e prove aperte ai bambini e alle bambine

19:00 – 01:00 Pesi: esibizioni e prove aperte a tutti

19:00 – 01:00 Bridge: partite aperte a tutti e lezioni per conoscere le regole del gioco