8 Aprile 2025

Tutto pronto per la settima edizione del Circuito dell’Ardenza

Livorno 8 aprile 2025 – Tutto pronto per la settima edizione del Circuito dell’Ardenza, rievocazione automobilistica della storica gara del 12 settembre 1937 che, per la prima volta nella storia del Gran Premio d’Italia, lascia il circuito di Monza per esser disputato a Livorno: è il “15° Gran Premio automobilistico d’Italia – XVII Coppa Ciano”.

Ricavato dalla normale viabilità stradale, il circuito cittadino dell’Ardenza è un tracciato cittadino di 7218 metri che, percorso per 50 giri (contro i 55 previsti), si snoda nella parte sud della città ed utilizza le due direttrici principali: il lungomare di Livorno e la via Aurelia tra Ardenza ed Antignano.

Già scenario di diverse competizioni automobilistiche negli anni venti e trenta e sotto l’influenza del gerarca dell’epoca Costanzo Ciano, il mitico circuito vede la partecipazione di importanti piloti internazionali del tempo tra cui Tazio Nuvolari, Hans Stuck, Eugenio Fontana, Achille Varzi, Paul Alexander Belmondo, Carlo Felice Trossi, Clemente Biondetti e Giovanni Battista Guidotti ed il tedesco Rudolf Caracciola, vincitore del Gran Premio d’Italia nel 1937 con una Mercedes Benz W125 Dalmier-Benz AG.

Ottant’anni dopo il Topolino Club di Livorno ripropone il Circuito dell’Ardenza, registrandone il marchio ed ospita nella prima rievocazione la BMW 326, appartenuta ad Hans Stuck e viene inserito a calendario ASI – ricevendo la Manovella d’Oro 2022 – con prove di regolarità specifiche per auto storiche e col desiderio di ricordare la prestigiosa competizione, altrimenti persa nell’archivio dei ricordi di pochi fortunati.

Nella prossima edizione, causa lavori in corso sulla storica Rotonda, gli equipaggi si troveranno in Piazza della Repubblica, cuore pulsante della città e ponte più largo d’Europa, dalla quale prenderà il via la 7^ rievocazione del Circuito dell’Ardenza. Dotati di pergamena ove registrare i passaggi con apposito timbro, gli equipaggi alterneranno chilometri, prove di regolarità, passerelle, accoglienze e ristori, attraverseranno scorci mozzafiato e suggestivi borghi, viali alberati, lungomare tirrenico, alta maremma e dolci colline toscane delle province tra Pisa e Livorno. Ammireranno bellezze uniche nel loro genere e note in tutta Europa, come il viale dei cipressi di Bolgheri a Castagneto Carducci, ed i comuni di Cecina, Rosignano, Bibbona, Casale Marittimo, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, Castellina Marittima e Santa Luce per chiudere il cerchio di nuovo a Livorno con la serata di gala al prestigioso Yacht Club della città di mare.

Sempre in un’ottica di valorizzazione del territorio, percorreranno 160 Km con 21 prove cronometrate per la prima giornata mentre 28 prove saranno sui 15 Km della seconda giornata in zone simbolo della città di Livorno, alternate a visite guidate e light lunch presso Fortezza Vecchia.

Passione motoristica e sportiva in perfetto connubio con la storia labronica, ottima cucina toscana e tipicità locali a far da sfondo alle premiazioni per gli equipaggi meritevoli.

Quest’anno sarà presente anche un equipaggio speciale alla guida di un’auto classica ed accessibile con comandi modificati.

Il Consiglio Direttivo del Topolino Club, invita tutti gli appassionati e curiosi a partecipare all’evento per vivere insieme la storia motoristica locale su nuovi percorsi tutti da scoprire, a Livorno nel fine settimana del 12 e 13 aprile 2025.