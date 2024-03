Home

4 Marzo 2024

Livorno 4 marzo 2024 – Tutto regolare? Va bene così? La lettera

“Vi scrivo per raccontare l’ennesimo episodio di utilizzo del posto invalidi

Capisco tutto, cerco di non arrabbiarmi, non fare piazzate ma quando quando è troppo è troppo e le cose vanno dette. Quello che vorrei veramente sapere da parte Asl è se è tutto regolare quello che è accaduto e se non lo fosse se va bene così oppure se prenderanno provvedimenti, magari con un bel corso ai loro dipendenti.

Arrivo davanti alla scuola in via San Gaetano, trovo la seguente situazione:

due persone che salgono in una macchina nel posto disabili per andare via, attaccata alla parte posteriore del retro della macchina parcheggiata quella dell’ Asl con il posteriore in mezzo alla strada che bloccava il passaggio delle auto. Quasi come dire.. ora ci sono io parcheggio qui e nessuno mi prende il posto

L’auto con le due persone salite a bordo lascia il posto dei disabili e l’auto dell’Asl prende il suo posto.

Dall’auto esce una donna che ti vede che hai l’auto con il tagliando disabili ferma accanto a lei, prende delle borse dal retro del suo mezzo e si dirige a piedi con tutta tranquillità verso un condominio 100 metri più avanti.

Da notare che 50 metri dopo il condominio dove ho visto entrare la dipendente Asl che sicuramente sarà andata ad assistere qualche persona malata in casa, c’è l’ingresso di villa Porfidi.

Villa Porfidi è un enorme terreno con strutture e parcheggi di proprietà dell’Asl. Se parcheggiava lì faceva anche meno strada a piedi.

E intanto: io, costretto a far scendere la persona con disabilità in mezzo alla strada.

Mi ripeto e chiedo: tutto regolare? Va bene così? Avrei piacere che qualcuno mi rispondesse”

