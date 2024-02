Home

Sport

Basket

Uappala cade al fofofinish, al Cosmelli passa Altopascio

Basket

5 Febbraio 2024

Uappala cade al fofofinish, al Cosmelli passa Altopascio

Livorno 5 febbraio 2024 – Uappala cade al fofofinish, al Cosmelli passa Altopascio

Una sconfitta dolorosa, che di fatto cambia gli scenari futuri. Una sconfitta che, dopo quelle rimediate con Bottegone e Sansepolcro, chiude la possibilità di arrivare al quarto posto, e sposta il mirino su una seconda fase da giocare con indossando l’elmetto.

La partita è vissuta per lunghi minuti in equilibrio, con lo scatto Uappala nel secondo tempino, ispirato da due triple di Iardella e un canestro di Pantosti che portano all’intervallo avanti di 7 lunghezze (41-34). E subito al rientro dagli spogliatoi i primi due punti sono ancora amaranto per il 43-34, il massimo distacco. A quel punto c’è la feroce reazione degli ospiti che stringono in difesa, e per sei minuti bloccano le bocche offensive labroniche: risultato un parziale di 0-11, che ribalta la situazione portando il risultato sul 43-45.

Un paio di canestri di Mori e poi una fiammata di Baggiani chiudono il quarto sul 52-53. Nell’ultimo quarto gli ospiti tentano la fuga, si portando sul 56-65, costringendo gli uomini di Marco Mori ad una complessa rincorsa. Impresa che riesce grazie ai soliti Stefano Mori, Bertolini e Iardella. Ma sul 74-74 Altopascio trova una tripla pesantissima.

Arginata ancora una volta da Iardella glaciale dalla lunetta con tre liberi 77-77. Altopascio ha 11 secondi per andare al tiro. E, complice un errore difensivo Us, trova un canestro facile da sotto che chiude la contesa. Finale 77-79.

Il commento di coach Marco Mori.

«Era una partita da vincere assolutamente, purtroppo gli allenamenti non sono stati buoni a causa delle assenze continue, per problemi fisici. Non siamo più stati noi, dopo la bella vittoria con Costone. All’epoca potevamo battere chiunque, oggi chiunque può batterci. Per non parlare dell’arbitraggio, ma non voglio accampare scuse. La verità è che dovevamo difendere meglio: continuiamo a prendere 80 punti e oltre. E non riusciamo a segnarne altrettanti. Dovremmo tenere le avversarie ad un punteggio più basso, ma siamo un po’ borghesi. Dobbiamo tornare umili. Abbiamo perso un bel treno. A questo punto direi che siamo fuori dalla lotta al quarto posto. Dobbiamo rimboccarci le maniche e racimolare più punti possibili, che ci torneranno importanti per la seconda fase. La situazione è questa: bisogna solo stare zitti e lavorare. Sperando di recuperare presto Del Monte, per allungare le rotazioni».

Il tabellino:

Baggiani 5, Bernardini 5, Bertolini 14, Dell’agnello 5, Fantoni 3, Iardella 23, Lenzi, Mori 12, Pantosti 10, Simonetti, Sergio. All. Mori. Ass. Ramagli.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin