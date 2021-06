Home

27 Giugno 2021

Ubriachi danneggiano auto in via Forte dei Cavalleggeri

Livorno 27 giugno 2021 – Ubriachi danneggiano auto in via Forte dei Cavalleggeri

Dopo aver trascorso una serata di “spensierata movida”, un gruppo di giovani in stato di alterazione alcolica ha danneggiato diverse auto in via Forte dei Cavalleggeri

Ad essere colpiti a calci e pugni gli specchietti delle auto, alcuni sono caduti a terra e altri invece sono rimasti penzoloni sorretti dai cavi

A seguito della chiamata al 112 da parte di alcuni residenti, la pattuglia dei carabinieri e quella della polizia intervenute sul posto hanno trovato in zona cinque ragazzi che sono stati fermati, identificati e denunciati per danneggiamento

