Ubriaco crea scompiglio davanti all’Esselunga, interviene la polizia

Cronaca

11 Febbraio 2023

Livorno 11 febbraio 2023

Oggi, sabato 11 febbraio poco dopo le 14. 00, un uomo in evidente stato di alterazione alcolica ha causato scompiglio all’esterno del supermercato Esselunga in viale Petrarca.

Il personale del supermercato ha cercato di calmarlo, ma non avendo successo, ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Tre volanti della polizia e l’ambulanza della Misericordia di Livorno sono giunte sul posto, insieme al medico del 118.

Per gli agenti non è stato facile calmare l’uomo e alla fine sono riusciti a bloccarlo e ammanettarlo.

L’uomo è stato poi affidato ai volontari che lo hanno portato in ospedale per ulteriori accertamenti. Le generalità dell’uomo non sono ancora note.

