Home

Cronaca

Ubriaco danneggia auto e ambulanza, denunciato un 30enne livornese

Cronaca

7 Giugno 2024

Ubriaco danneggia auto e ambulanza, denunciato un 30enne livornese

Livorno 7 giugno 2024 – Ubriaco danneggia auto e ambulanza, denunciato 30enne livornese

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno hanno denunciato un 30enne livornese, già noto alle forze dell’ordine, per resistenza a PU, minacce e danneggiamento aggravato.

I militari sono intervenuti in piena notte in viale Petrarca a seguito di segnalazione per una lite in corso, nei pressi di un distributore, in cui era coinvolto anche l’indagato.

Sul posto i carabinieri hanno individuato un uomo, in evidente stato di alterazione dovuta verosimilmente all’eccessiva assunzione di alcoolici. L’uomo alla vista dei carabinieri dando in escandescenza, ha rivolto ingiurie e minacce ai militari, opponendosi strenuamente ai loro tentativi di riportarlo alla calma e seguirli in caserma.

Il trentenne avrebbe rivolto la propria aggressività anche verso i mezzi di servizio, sia dell’Arma che verso l’ambulanza, causandone danni ad entrambi ed in particolare infrangendo il vetro del portellone posteriore dell’ambulanza, intervenuta per le cure mediche del caso. Poco prima avrebbe danneggiato anche un’auto in sosta.

Attesa la gravità della condotta, l’uomo è stato denunciato alla Procura di Livorno competente.