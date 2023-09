Home

18 Settembre 2023

Ubriaco danneggia tre scooter parcheggiati, denunciato

Piombino (Livorno) 18 settembre 2023 – Ubriaco danneggia tre scooter parcheggiati, denunciato

Durante i controlli dei carabinieri in materia di sicurezza urbana, gli uomini dell’Arma hanno fermato uno straniero in via Pisacane

L’uomo di origini nordafricane residente in città, già gravato dal divieto di accesso in aree urbane (c.d. DACUR), provvedimento che è stato emanato in forza del decreto sicurezza 2020 e notificatogli dai carabinieri alla metà del mese in corso; è stato sorpreso in evidente stato di stato di ebbrezza alcoolica e denunciato all’A.G.. labronica per il danneggiamento di tre scooter, regolarmente parcheggiati in pubblica via, rovesciati sulla sede stradale.

