1 Luglio 2024

Portoferraio (Isola d’Elba, Livorno) 1 luglio 2024 – Ubriaco disturba alcuni avventori, multato

I carabinieri della Compagnia di Portoferraio durante i servizi svolti anche in orario notturno, per il contrasto al consumo di droghe ed all’abuso di alcool, anche in chiave di sicurezza stradale sono intervenuti a causa di una persona ubriaca

L’intervento risolutivo dei carabinieri, ha messo fine al comportamento inopportuno di un uomo che con il suo modo di fare in stato di alterazione alcolica creava disturbo ad alcuni avventori di un esercizio commerciale

Per l’uomo, un 30enne cittadino marocchino che, che ha abusato nell’assunzione di sostanze alcoliche, è scattata la sanzione amministrativa per ubriachezza.