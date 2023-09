Home

Cecina

26 Settembre 2023

Ubriaco in un esercizio pubblico e in compagnia di pregiudicati, “notte brava” per un 42enne sottoposto a sorveglianza speciale

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cecina hanno denunciato un cecinese per aver violato gli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.

L’uomo, un 42enne, a decorrere dal 1° luglio scorso era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Le misure restrittive non gli avrebbero consentito, tra le altre cose, di spostarsi dal luogo di dimora nelle ore notturne senza una comprovata necessità o una preventiva autorizzazione dell’autorità di PS, nonché di accompagnarsi a pregiudicati.

Una pattuglia, tuttavia, lo ha sorpreso nottetempo, in compagnia di altri due noti pregiudicati, all’interno di un esercizio pubblico cittadino, dove, in stato di agitazione ed ubriachezza, stava creando disagio agli avventori.

Il 42enne è stato pertanto denunciato per inosservanza degli obblighi all’A.G. con la richiesta di valutare l’emissione di un’ulteriore misura a suo carico.

