Ucraina: Bergamini: L’Italia lavora per la pace. Non lasceremo solo il popolo ucraino

8 Marzo 2022

Roma 8 marzo 2022 – Ucraina: Bergamini: L’Italia lavora per la pace. Non lasceremo solo il popolo ucraino.

“L’Italia lavora per la pace. Il governo è impegnato su più fronti per porre fine al conflitto attraverso la via negoziale. Non lasceremo solo il popolo ucraino e offriremo sostegno nella gestione dei milioni di rifugiati che stanno lasciando l’Ucraina in cerca di un luogo sicuro”.

Lo scrive sui social la deputata di Forza Italia e sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento Deborah Bergamini.

