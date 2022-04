Home

Ucraina-Russia, la Nato valuta esercito permanente ai confini dell'Europa

10 Aprile 2022

Ucraina-Russia, la Nato valuta esercito permanente ai confini dell'Europa

10 Aprile 2022

ATTUALITA’ – Ucraina war 10 aprile 2022 – Nato valuta esercito permanente ai confini dell’Europa

La Nato sta elaborando i piani per schierare una presenza militare permanente di truppe ai confini orientali per contrastare una futura aggressione della Russia.

E’ quanto dichiara il segretario generale dell’Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, in un’intervista al britannico Telegraph

Indipendentemente da quando e come finirà la guerra in Ucraina, la guerra ha già avuto conseguenze a lungo termine per la nostra sicurezza.

La Nato deve adattarsi a questa nuova realtà. Ed è esattamente quello che stiamo facendo, conclude Jens Stoltenberg

