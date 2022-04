Home

14 Aprile 2022

Ucraina war – La Russia perde la sua ammiraglia Moskva

ATTUALITA’ – Ucraina War – 14 aprile 2022

L’incrociatore Moskva, nave ammiraglia delle forze russe nel Mar Nero, sta affondando nelle acque di fronte a Odessa.

Che siano stati i missili ucraini a colpirlo (come sostiene Kiev ) o un incendio scoppiato a bordo per cause incerte (come invece afferma Mosca); il risultato non cambia di molto:

La Russia perde un pezzo importante del suo potenziale offensivo contro l’Ucraina.

La nave è infatti un lanciamissili ed era in grado di colpire numerosi obiettivi dal mare. Aveva a bordo 16 missili

Anche sulla sorte definitiva del Moka, però, non c’è unanimità e le versioni sono opposte:

per il ministero della Difesa russo sarebbe ancora a galla e «sarà rimorchiato in un porto.

Per il Comando operativo meridionale ucraino, invece, l’incrociatore si è capovolto e starebbe affondando dopo essere stato colpito da un missile Neptune.

In ognuno dei due casi per Mosca è un duro colpo al morale militare ed alla sua potenza sul Mar Nero. Oltre ad aver perso 16 missili (ne avrebbe ancora 56 su 5 navi e 4 sottomarini); ammesso che non affondi, la nave resterà fuori gioco per almeno un anno

L’incrociatore Moskva aveva anche un ruolo di “protezione” e copertura per le altre navi da guerra russe. Le forze ucraine ne avrebbero già colpite quattro e ora le navi russe potrebbero essere maggiormente esposte agli attacchi di Kiev

