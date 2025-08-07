Home

Livorno 7 agosto 2025 Uffici Provinciali chiusi dall’ 11 al 14 agosto

Nell’ambito delle misure per il contenimento e la razionalizzazione della spesa, dall’ 11 al 14 agosto gli uffici provinciali di Palazzo Granducale e delle sedi periferiche saranno chiusi per tutta la giornata, ad esclusione del Comando Polizia Provinciale, del S.U.R.-Protezione Civile, dei Centri Cantonieri Stradali e del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo che, però, sarà chiuso il giorno di ferragosto.

Gli uffici riapriranno con il consueto orario lunedi 18 agosto.

Durante la chiusura sarà funzionante il Servizio Unico di Reperibilità Provinciale: Telefono EMERGENZE 0586 800 000, Numero Verde 800 922 940. I numeri sono attivi 24 ore su 24.