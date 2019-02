Home

Politica

Ufficiale, Salvetti candidato sindaco Pd: “Unanimità e grande soddisfazione del partito”

Politica

23 febbraio 2019

Ufficiale, Salvetti candidato sindaco Pd: “Unanimità e grande soddisfazione del partito”

“Unanimità e grande soddisfazione per il percorso: il Pd sostiene Salvetti”

“La Direzione dell’Unione Comunale di Livorno del Partito Democratico all’unanimità:

1. Approva la relazione introduttiva del segretario Rocco Garufo ed in particolare il lavoro svolto in queste settimane per definire le basi programmatiche comuni alla coalizione di centrosinistra. Un lavoro finalizzato inoltre a presentare alla città una proposta di governo incentrata su lavoro, giustizia sociale e sviluppo economico e per individuare insieme agli alleati una figura di candidato sindaco espressione della società civile; ringrazia il segretario della Federazione Simone Rossi per l’importante contributo dato per il raggiungimento di questo risultato.

2. Ringrazia il Consigliere Francesco Gazzetti per la sua disponibilità e generosità dimostrata in più momenti e soprattutto per il fattivo contributo unitario dato alla discussione interna al PD sulle prossime elezioni amministrative; riconosce il grande valore del lavoro svolto in Consiglio Regionale al servizio della città di Livorno e legato ai principi fondativi del PD che continua insieme all’impegno del nostro assessore regionale Cristina Grieco. Sottolinea la necessità che tale impegno prosegua con continuità nel Consiglio Regionale e sia un investimento per il futuro, essendo un cardine fondamentale nei rapporti con la Regione Toscana. 3. Approva la proposta della segreteria di unire il Partito Democratico di Livorno nella richiesta di candidarsi a sindaco della coalizione di centrosinistra a Luca Salvetti, già venuta da altre forze politiche, nella convinzione che la sua profonda conoscenza della città e la sua sperimentata capacità di interpretarne le aspirazioni, i sentimenti, le tradizioni e le potenzialità sia la migliore garanzia per costruire insieme alle forze politiche e civiche della coalizione una squadra di governo di grande efficacia e competenza. A tal fine è indispensabile recuperare tutte le risorse e le energie disponibili nella nostra comunità politica in un pieno coinvolgimento a tutti i livelli, al fine di massimizzare il nostro impegno in una difficile partita elettorale. 4. Sottolinea infine l’auspicio e la piena disponibilità a proseguire, insieme al candidato sindaco, il confronto con tutte le altre forze politiche e civiche che vorranno contribuire a creare una forte e ampia coalizione di centrosinistra: per vincere le elezioni amministrative di maggio e avviare una stagione di governo che sia finalmente all’altezza delle grandi aspirazioni della nostra città.