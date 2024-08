Home

Livorno, 30 agosto 2024 – Ufficio oggetti smarriti Livorno, pubblicato l’elenco delle cose ritrovate

È stato pubblicato nella sezione “Le Cose Ritrovate” della Rete Civica (https://www.comune.livorno.it/cose-ritrovate) l’elenco degli oggetti reperiti dal 16/07/2024 al 27/08/2024.

Nella lista ci sono diversi portafogli, carte di identità, un pass ZTL per disabili, tessere sanitarie, telefoni cellulari, zaini, targhe di automobili o motocicli e c’è perfino un trapano.

Chi ha smarrito qualcuno di questi oggetti, si può rivolgere all’Ufficio Polizia Amministrativa che conserva per legge le cose ritrovate (art. 927 del Codice Civile).

L’Ufficio è situato nel Palazzo dell’Anagrafe, in piazza del Municipio 50 ed è aperto lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 13 .00, martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30 (Telefono: 0586 820554, e-mail: coseritrovate@comune.livorno.it).

Gli oggetti smarriti vengono conservati dall’Ufficio per un anno, dopo di che, se nessuno li ha reclamati, diventano di proprietà di chi li ha trovati o vengono smaltiti. Nel caso delle chiavi, sono conservate per un anno in un’apposita cassetta, ma è necessario andare di persona a identificarle.

Da quest’anno è attivo un ulteriore servizio: attivando l’Applicazione IO, si riceve in automatico un avviso se viene ritrovato il proprio documento di identità o di qualsiasi altro oggetto che contenga un identificativo.