Ufficio Passaporti, tre aperture straordinarie nel mese di maggio

12 Maggio 2023

Livorno 12 maggio 2023

A Livorno e provincia, dal mese di maggio dello scorso anno, si è registrato il progressivo incremento del numero delle domande di rilascio del passaporto. L’aumento è arrivato ad un 70 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, anno antecedente l’emergenza pandemiologica.

In concomitanza alla considerevole ripresa dei flussi turistici verso i paesi extracomunitari, si sono aggiunte le richieste di passaporto da parte di numerosi cittadini per poter entrare nel Regno Rnito (ove, a seguito dell’uscita di quel paese dall’unione europea, la carta di identità non è più riconosciuta come documento valido per l’ingresso nel territorio britannico).

In aggiunta agli appuntamenti quotidiani fissati sull’agenda on line (dal lunedi al sabato) l’ufficio passaporti continuera’ ad accogliere le richieste di urgenza, debitamente comprovate e documentate, pervenute all’indirizzo pec dipps141.00n0@pecps.poliziadistato.it.

inoltre, con l’approssimarsi della stagione estiva ed il conseguente prevedibile incremento delle richieste, si e’ reso necessario agevolare ulteriormente l’utenza ampliando il numero quotidiano di appuntamenti disponibili nell’agenda on line (da cercare nel sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it sotto la voce “aperture straordinarie”)

Per il corrente mese di maggio sono previste 3 aperture straordinaire.

Gli interessati potranno fissare un appuntamento per i posti messi a disposizione nella medesima agenda on-line, sotto la voce “aperture straordinarie”, presso l’ufficio passaporti della questura di livorno per i pomeriggio dei giorni martedi’ 17 maggio e venerdi’ 19 maggio 2023 o presso il commissariato di rosignano solvay per la mattina di domenica 21 maggio 2023.

Si ricorda infine che tutte le informazioni sono consultabili sul link www.poliziadistato.it, dove e’ anche possibile scaricare l’apposito modulo da compilare e la relativa documentazione da presentare.

