San Vincenzo (Livorno) 21 ottobre 2024 – Ufficio postale nel container, le problematiche segnalate da Cgil

La lettera aperta che il direttivo dello Spi-Cgil San Vincenzo ha inviato al sindaco Paolo Riccucci in relazione alle problematiche connesse al piano di riqualificazione dell’ufficio postale di via Biserno

Premesso che siamo consapevoli che Poste Italiane si impegna a mantenere la propria presenza sul territorio, con un piano di riqualificazione e decoro degli Uffici Postali di Via Biserno, ottimizzando così i servizi agli utenti e garantendo la sicurezza anche ai propri dipendenti.

Detto questo, vogliamo anche farci carico e rendere pubbliche evidenti problematiche:

non esiste adeguata segnalazione che indichi dove è collocato il container provvisorio;

la comunicazione alla cittadinanza, si è limitata ad un articolo ed un trafiletto sui quotidiani con notizie che più che altro illustravano le motivazioni del progetto e non i disagi che gli utenti avrebbero subito;

c’è stato inoltre un comunicato dell’Amministrazione Comunale su Facebook, pur essendo noto che la maggior parte dei cittadini anziani non fa uso dei social;

inaccettabile che non sia stata prevista un’ adeguata protezione da “PIOGGIA,VENTO, SOLE “ in un periodo che interesserà i mesi da ottobre a gennaio, e probabilmente anche febbraio 2025, mesi di particolari condizioni atmosferiche avverse;

il costante malfunzionamento del Bancomat è un limite, più che mai, da superare in questo frangente.

Chiediamo quindi al Sindaco e all’intera Amministrazione Comunale, di farsi carico della criticità segnalata da molti cittadini, e di impegnarsi a richiedere a Poste Italiane, il sostegno necessario per ridurre e/o eliminare i disagi.

IL DIRETTIVO SPI-CGIL LEGA 20

Di seguito riportiamo nuovamente quanto comunicato da Poste Italiane in merito ai lavori dell’ufficio postale e agli orari in cui è aperto il container di Poste Italiane

𝗣𝗼𝘀𝘁𝗲 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗲, 𝗮𝗹 𝘃𝗶𝗮 𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 ‘𝗣𝗼𝗹𝗶𝘀’ 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝘂𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗦𝗮𝗻 𝗩𝗶𝗻𝗰𝗲𝗻𝘇𝗼

Poste Italiane ha comunicato che da domani venerdì 4 ottobre; l’ufficio postale di San Vincenzo sarà interessato da interventi per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede, è inserita nell’ambito di ‘Polis – Casa dei Servizi Digital. E’ il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro paese e il superamento del digital divide.

Da sabato 5 a martedì 8 ottobre, Poste Italiane garantirà ai cittadini di San Vincenzo la continuità di tutti i servizi, compreso il ritiro di pacchi e corrispondenza in giacenza, presso l’ufficio postale di Venturina in via Labriola 1, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 ed il sabato fino alle 12.35. A partire da mercoledì 9 ottobre, l’attività riprenderà regolarmente attraverso un container sito nelle adiacenze dell’ufficio postale, disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.35, il sabato fino alle ore 12.35