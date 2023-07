Ufficio Statistica del comune di Livorno: partirà il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni – Anno 2023

Livorno, 19 luglio 2023 – L’Ufficio Statistica del comune di Livorno informa che lunedì 2 ottobre 2023 prenderà il via la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che coinvolgerà, come ogni anno, solo un campione rappresentativo di famiglie.

Nel 2023 le famiglie italiane che parteciperanno al Censimento saranno un milione 46mila in 2.531 Comuni del territorio nazionale.

Cosa è il censimento permanente ?

Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socioeconomiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi.

Grazie all’integrazione dei dati raccolti dal Censimento – attraverso due diverse rilevazioni campionarie denominate “da Lista” e “Areale” – con quelli provenienti dalle fonti amministrative, l’Istat è in grado restituire informazioni continue e tempestive, rappresentative dell’intera popolazione, ma anche di garantire un forte contenimento dei costi e una riduzione del fastidio a carico delle famiglie.

Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il Paese in cui viviamo, è fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie campione.

Si ricorda che partecipare al Censimento è un obbligo di legge, ma anche un’importante opportunità.

Questi i casi che si possono verificare:

– la famiglia viene informata che sarà sottoposta ad un intervista da parte di un rilevatore attraverso una lettera e una locandina affissa sul portone (fa parte del campione della rilevazione detta “areale”)

– la famiglia riceve una lettera da Istat che la invita a compilare il questionario online (fa parte del campione della rilevazione detta “da lista”)

– la famiglia non riceve alcuna lettera (non fa parte del campione)

Come partecipano le famiglie nella Rilevazione Areale?

Attraverso un rilevatore . Sul portone viene affissa una locandina e si riceve una lettera con l’avviso che un rilevatore verrà a contattarla. Ciò significa che la famiglia deve fornire le informazioni richieste dal questionario direttamente al rilevatore incaricato dal Comune oppure presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR) del Comune di Livorno.

Come partecipano le famiglie nella Rilevazione da Lista ?

Con la compilazione online oppure presso il CCR . La famiglia riceve una lettera da ISTAT con tutte le informazioni per la corretta compilazione del questionario che è effetuata online in autonomia, utilizzando le credenziali di accesso riportate nella lettera informativa ricevuta. In alternativa, la famiglia si può recare presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR), che rimarrà attivo per tutta la durata dell’operazione censuaria, per compilare il questionario con l’aiuto di un operatore comunale. Le famiglie che non avranno ancora compilato il questionario online o che lo avranno fatto in maniera incompleta riceveranno già nella prima fase, a ottobre, un promemoria dall’Istat che ricorda loro l’obbligo di rispondere.

È obbligatorio rispondere alla rilevazione? È prevista una sanzione?

SI, è obbligatorio; l’obbligo di risposta per questa rilevazione è sancito: dall’art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 e dal DPR 9 marzo 2022 di approvazione del Programma statistico nazionale 2020-2022 e dell’allegato elenco delle rilevazioni che comportano l’obbligo di risposta per i soggetti privati; la violazione di tale obbligo sarà sanzionata ai sensi degli artt. 7 e 11 del d.lgs. n. 322/1989 e del medesimo DPR 9 marzo 2022.

Quali sono i riferimenti di legge ?

Regolamento (CE) del 9 luglio 2008, n. 763/2008; Reg. (UE) 2017/712 della Commissione del

20/04/2017; Reg. (CE) n. 2017/881 della Commissione del 23/05/2017; L. 27/12/2017, n. 205 (G.U.

29 dicembre 2017, n. 302) art. 1, commi 227 – 237 : indizione e finanziamento.

D.Lgs. 06/09/1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica”.

Segreto d’ufficio, segreto statistico e tutela dei dati personali

Le informazioni raccolte sono tutelate dal segreto d’ufficio (art. 8 D.Lgs. n. 322/1989), dal segreto statistico (art. 9 D.Lgs. n. 322/1989) e – con riferimento al trattamento di dati personali – sottoposte

alla normativa vigente: Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n.679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché

alla libera circolazione di tali dati, in vigore dal 25 maggio 2018; D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), “Codice di deontologia e di buona condotta per

i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale” (allegato A. 3 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.).

Ai sensi delle norme citate, titolare del trattamento dei dati personali è l’Istat; responsabili del trattamento dei dati personali, per le operazioni di rispettiva competenza, sono il referente della

Società incaricata della gestione del numero verde 800.188.802, i responsabili degli Uffici Provinciali di Censimento e degli Uffici Comunali di Censimento

Informazioni e Contatti

Centro Comunale di Rilevazione (CCR) del Comune di Livorno per informazioni sulla rilevazione, sul questionario e assistenza alla compilazione.

Indirizzo: via Pollastrini 5 piano terra

Orario: lunedì, mercoledì e venerdì 9-13; martedì e giovedì 14-18 (a partire dal 2 ottobre 2023)

Numero telefonico 0586 820 620

e-mail: statistica@comune.livorno.it

ISTAT

Numero Verde gratuito: 800 188 802 attivo dal 2 ottobre al 22 dicembre, tutti i giorni, compresi sabato e domenica, dalle ore 9 alle ore 21

Sito web: https:// censimentigiornodopogiorno.it