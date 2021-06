Home

Uffizi Diffusi a Castiglioncello? Il Comune muove i primi passi

15 Giugno 2021

Rosignano Marittimo (Livorno) 15 giugno 2021

Uffizi Diffusi a Castiglioncello? Il Comune muove i primi passi ed approva mozione di Fratelli d’Italia

Nel Consiglio Comunale che si è svolto negli scorsi giorni Fratelli d’Italia ha presentato una mozione con la quale si impegnano il Sindaco e la Giunta ad attivare le procedure amministrative al fine di ottenere che il Comune di Rosignano possa diventare una delle sedi prescelte nell’ambito del programma “Uffizi diffusi”.

La mozione è stata approvata all’unanimità.

“Il Gruppo Consiliare e la Commissaria di Fratelli d’Italia esprimono grande soddisfazione per il risultato ottenuto e per la condivisione espressa da tutti i Consiglieri comunali.

Si dimostra , in tal modo, quanto Fratelli d’Italia, in continua crescita anche sul nostro territorio, sia partecipe delle problematiche locali e si impegni senza risparmio, pur dall’opposizione, affinché si trovino soluzioni che possano portare concreti miglioramenti per tutti.

Ricordiamo tuttavia che questo è solo il primo passo e che alla mozione approvata dovranno seguire concrete azioni per ottenere la sede degli “Uffizi diffusi”; non mancano al nostro Territorio ed alla nostra Comunità i requisiti sia storici che culturali per riuscirci ma molto dipenderà dal concreto impegno che l’Amministrazione saprà mettere per vederli riconosciuti”.

