23 Febbraio 2023

Uisp: Africa Academy risale la classifica con 2 vittorie in 4 giorni

Due vittorie in quattro giorni per l’Africa Academy, che risale la classifica, dove il Circolone Solvay supera il Vada

Torna al successo il Livorno Forense nella quarta giornata di ritorno, in cui vincono tutte le big. E sabato 25/2 c’è lo scontro diretto tra Sporting Club Rosignano e Livorno Forense

Livorno 23 febbraio 2023

Sette gol segnati in due partite e una classifica che prende respiro. L’Africa Academy piazza due vittorie nel giro di quattro giorni e si stacca dai quartieri bassi per avvicinarsi alla zona centrale della graduatoria.

Prima il 2-0 all’Atletico Ardenza (doppietta di Kevin Pena Huaman) nel recupero della nona giornata, poi; il 5-1 servito (con tripletta di Siaba Dounbia) al Circolo Petrarca nel quadro della quarta di ritorno nel campionato di calcio a 11 Amatori organizzato dal Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche.

In totale sono 6 punti che permettono di salire a quota 16 in ottava posizione, mettendosi alle spalle l’Arci

Sabato l’Africa Academy proverà a ripetersi, ma non sarà facile avere la meglio sul campo (il Gimona di Livorno) di un Quercianella Termisol Termica animato da spirito di riscatto dopo il 2-0 subito dal Livorno Forense.

Tre punti che servono a quest’ultima per salire a 32 punti e difendere la terza piazza dall’assalto del Serrazzano.

Più sopra, derby spettacolo (con ampia cornice di pubblico) vinto al Silvio Gori di Vada dallo Sporting Club Rosignano; segna Matteo Baldanzi e i biancoazzurri battono 1-0 il Vada per continuare la propria caccia alla capolista. Ovvero il Palazzi, reduce dal roboante successo per 5-0 in casa dell’Atletico Ardenza.

Nel valzer di reti c’è anche la doppietta di Leonardo Costa De Matola, nonché il gol di Jacopo Donadio: sono loro i due capocannonieri del torneo, entrambi a 13 reti, davanti a Gheorge Remus Bogoi dell’Arci La California Amatori.

Infine, nella quarta di ritorno, vince di misura il Circolone Solvay, con un 3-2 ai danni dell’Amatori Colli Marittimi in cui è decisiva la doppietta di Niccolò Salvadori.

Ecco la classifica del campionato dopo la terza di ritorno:

Palazzi 41, Sporting Club Rosignano 36, Livorno Forense 32, Serrazzano 30, Quercianella Termisol Termica 25, Circolone Solva 24, Vada 23, Africa Academy 16, Arci La California Amatori 12, Atletico Ardenza 7, Circolo Petrarca 6, Amatori Colli Marittimi 5.

Il programma della quinta di ritorno:

Amatori Colli Marittimi – Vada (giov 23 ore 21), Palazzi – Circolo Petrarca (sab 25 ore 14), Quercianella Termisol Termica – Africa Academy (sab 25 ore 14.30), Serrazzano – Circolone Solvay (sab 25 ore 15), Sporting Club Rosignano – Livorno Forense (sab 25 ore 15.00), Atletico Ardenza – Arci La California Amatori (lun 27 ore 21).

