Pattinaggio

15 Maggio 2023

UISP: al Modigliani Forum il successo del Trofeo regionale Gruppi Folk di pattinaggio artistico

Livorno 15 marzo 2023

Centinaia di atlete e atleti da tutta la Toscana in scena sabato 13 maggio 2023 per l’evento intitolato alla memoria di Glauco Cintoi e impreziosito da esibizioni di qualità

Il culmine di una stagione che conferma tutta la vitalità del movimento legato al pattinaggio artistico toscano. Con Livorno che, ancora una volta, fa da epicentro, organizzando con successo il Trofeo Regionale Gruppi Folk, nonché Memorial Glauco Cintoi, andato in scena sabato 13 maggio 2023 al Modigliani Forum.

Centinaia di atlete e atleti da tutta la Toscana hanno riempito in sequenza il parquet del più grande palasport cittadino per una giornata intera di esibizioni all’insegna della qualità e anche della sensibilità per temi di grande rilevanza sociale.

Ne è prova, innanzi tutto, la bellissima esibizione che ha aperto l’evento, intitolata “Un cuore che Vale” e realizzata dalla società pisana Cresco Pattinaggio, capace poi di imporsi come gruppo più originale con il successivo spettacolo “Il bambino e il mare”.

La tutela dell’ambiente e della salute sono argomenti che si possono affrontare anche con i più piccoli grazie allo sport e alle modalità espressive e di condivisione che sa offrire.

Il Comitato Uisp Terre Etrusco Labroniche ha organizzato l’edizione 2023 del Trofeo Regionale Gruppi Folk, caratterizzato da momenti di divertimento, socialità e anche forte emotività, come quando si è osservato un minuto di silenzio per commemorare Michele Sica, l’ex campione di pattinaggio mancato pochi giorni fa che proprio con la Uisp ha mosso i suoi primi passi in questa disciplina. Doveroso ricordarlo, così come onorare una giornata poi arricchita dalle esibizioni di tutti i gruppi Promo e Professional, divisi per categorie e fasce di età.

I dirigenti regionali Uisp Stefano Ceccarelli e Maurizio Cocchi hanno marcato presenza, assieme al presidente del Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche Daniele Bartolozzi e al sindaco di Livorno Luca Salvetti.

«Anche stavolta – commenta Ilaria Stefanini, responsabile provinciale Uisp pattinaggio artistico per Terre Etrusco-Labroniche – la Uisp ha fatto centro con una bellissima manifestazione regionale di pattinaggio artistico, baciata dalla partecipazione di tantissime atlete e atleti da tutta la Toscana, nella splendida cornice del Modigliani Forum.

Siamo grati a tutti i partecipanti, come al pubblico e ai rappresentanti istituzionali intervenuti. Ringrazio le società livornesi per il supporto offerto e, in particolare, Debora Possenti, che mi affianca sempre in queste imprese. Ma un sentito grazie va anche alla Svs e alla Misericordia, che sono stati presenti in tutte le nostre manifestazioni».

Ecco tutti i podi nelle classifiche del Trofeo regionale Gruppi Folk 2023.

Quartetti Uisp Giovani Promotional:

1) Sea Lovers (La Rosa), 2) New Star Silver (La Cigna Gymnasium), 3) Starlady (Fiorentina Pattinaggio).

Quartetti Uisp Junior Promotional:

1) Dream Life (Pol. Coop Empoli), 2) Farfalle Bianche (Pontedera Bientinese).

Quartetti Uisp Senior Promotional:

1) Red Life (Pol. Coop Empoli), 2) Diadema (Polvere di Stelle), 3) Phlia (Siena Hockey).

Quartetti Uisp Master Promotional:

1) Fireflies (Siena Hockey), 2) Supernova (Montebonello), 3) Starblack (Fiorentina Pattinaggio).

Gruppi Under 12 Uisp Promotional:

1) New Star Green (La Cigna Gymnasium), 2) Galaxy (Siena Roller Team).

Gruppi Under 16 Uisp Promo:

1) Sea Magic (Arci La Rosa), 2) Sunrise (Siena Roller Team), 3) Starfalling (Fiorentina Pattinaggio).

Quartetti Junior Professional:

1) Star Tweet (Fiorentina Pattinaggio), 2) Ares (Poggibonsese), 3) Star Lette (Fiorentina Pattinaggio).

Quartetti Giovani Professional:

1) Halley (Poggibonsese), 2) Sea Moon (La Rosa), 3) Sea Dancer (La Rosa).

Quartetti Senior Professional:

1) Farfalle Rosse (Pontedera Bientinese), 2) Sea Start (Arci La Rosa).

Under 18 Professionale: 1) Twister (Pol. Olimpia Colle). Piccoli Gruppi Professional:

1) Starwhite (Fiorentina Pattinaggio). Gruppi Spettacolo Freestyle Elite: 1) Cresco Pattinaggio (Cresco Pattinaggio).

