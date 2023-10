Home

Sport

Calcio

Uisp calcio a 11 amatori, al via il campionato

Calcio

5 Ottobre 2023

Uisp calcio a 11 amatori, al via il campionato

Saranno i campioni in carica del Palazzi a inaugurare la stagione 2023/24, ospitando la new entry Jagerbomb. Organizzazione firmata Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche

Livorno 5 ottobre 2023 – Uisp calcio a 11 amatori, al via il campionato

Tutto è pronto per il via alla nuova stagione del calcio a 11 amatori targato Uisp Terre Etrusco-Labroniche.

Sabato 7 ottobre parte il campionato e un calendario fitto che vedrà chiudersi il girone d’andata il 18 dicembre, per poi riaprirsi ad anno nuovo con il girone di ritorno, a partire dal 27 gennaio 2024 e fino al 15 aprile 2024.

In mezzo ci sarà, anche quest’anno, la Coppa Uisp Terre Etrusco-Labroniche, e poi la fase post-season caratterizzata dalla Supercoppa e dalle fasi regionali a cui accederanno le migliori classificate. In particolare, la vincente del campionato sarà campione zonale e parteciperà di diritto alle fasi regionali, assieme alla vincente dei playoff (con riserva di autorizzazione regionale). Sono 12 le formazioni al via del campionato, con due nuovi ingressi rispetto alla scorsa edizione: Jagerbomb e Amatori Montescudaio.

La Jagerbomb esordirà proprio sabato 7 ottobre nel match inaugurale, sul campo del Palazzi (ore 14 all’Athos Martellacci di San Pietro in Palazzi), ossia i campioni in carica.

I gialloverdi proveranno a ripartire subito con il piede giusto, ma troveranno di fronte la prima incognita sul proprio cammino.

Il programma della prima giornata, quindi, prevede altre quattro partite in programma sabato 7 ottobre:

Quercianella Termisol Termica – Amatori Montescudaio (ore 15 al Gimona di Livorno); Serrazzano – Vada (ore 15.30 al Di Bisceglia di Serrazzano); Sporting Club Rosignano – Africa Academy (ore 15.30 al Barbensi di Rosignano Marittimo); Arci La California Amatori – Circolo Petrarca (ore 17 al Benci di Bibbona).

La prima giornata si chiuderà con il posticipo in programma lunedì 9 ottobre alle 21 al Bruschi di Livorno, dove la Livorno Forense ospiterà il Circolone Solvay.

I rapporti di forza si delineeranno con il tempo, ma c’è curiosità per scoprire fin da subito il valore delle dodici rose in ballo.

La Coppa Uisp Terre Etrusco-Labroniche si aprirà al termine del girone di andata, con la prima fase che sarà definita in base alla classifica effettiva all’undicesima giornata di campionato: le prime quattro saranno inserite nella serie A, le squadre piazzate dal quinto all’ottavo posto in serie B e le altre restanti in serie C.

A gennaio si svolgerà la prima fase, da cui usciranno i nomi delle finaliste per ciascuna serie. Ma ora la testa è tutta per il campionato, con la prima giornata da vivere al massimo e con il consueto spirito di divertimento che caratterizza il calcio a 11 amatori Uisp.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin