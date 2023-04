Home

Sport

Calcio

UISP, CALCIO A 11: i risultati dell’ultima di campionato e il programma delle Coppe

Calcio

22 Aprile 2023

UISP, CALCIO A 11: i risultati dell’ultima di campionato e il programma delle Coppe

Livorno 20 aprile 2023 – UISP, CALCIO A 11: i risultati dell’ultima di campionato e il programma delle Coppe

Si chiude il campionato targato Uisp Terre Etrusco-Labroniche, ma la stagione prosegue con le altre competizioni, compresi i regionali

L’ultima giornata del campionato di calcio a 11 Amatori targato Uisp Terre Etrusco Labroniche registra il primo passo falso del Palazzi, già laureatosi campione, caduto per mano dell’Amatori Colli Marittimi.

I biancoblù riassaporano il sapore del successo con il 3-2 che matura grazie alle reti di Caricchia, Di Fiore e Pezzella. I 3 punti permettono di salire a quota 11 e chiudere il torneo al decimo posto, davanti all’Atletico Ardenza.

Se lo Sporting Club Rosignano batte 2-0 il Serrazzano, il Livorno Forense ne prende due dal Vada (Parrini e Sangiorgi a segno), che quindi si porta a 39 punti consolidando la sua quinta piazza finale.

Al Livorno Forense va comunque un plauso per la vittoria della classifica Disciplina.

L’ultima giornata registra anche un pareggio, ossia il 2-2 tra Circolone Solvay e Africa Academy, rispettivamente settima e ottava forza nella graduatoria definitiva. Eccola: Palazzi 59, Sporting Club Rosignano 54, Serrazzano 42, Livorno Forense 42, Vada 39, Quercianella Termisol Termica 34, Circolone Solvay 32, Africa Academy 29, Arci La California Amatori 19, Amatori Colli Marittimi 11, Atletico Ardenza 10, Circolo Petrarca 6.

«Facciamo i complimenti al Palazzi per la vittoria del campionato – afferma Fabio Ercolini, responsabili attività Calcio per Uisp Terre Etrusco-Labroniche – e un in bocca al lupo per i regionali, in cui si spera che le nostre squadre possano farsi valere. Intanto ci prepariamo alle finali di Coppa e alla Supercoppa, per poi celebrare la fine della stagione con la premiazione che si svolgerà il 18 maggio presso il ristorante Bardovino a Montescudaio. È stata una stagione positiva, in cui però abbiamo dovuto far fronte all’abbandono a campionato in corso del Circolo Petrarca, che speriamo possa partecipare il prossimo anno. Un plauso anche alla classe arbitrale per l’operato svolto. Ci auguriamo di poter allargare il movimento per la prossima stagione».

L’agenda di aprile proseguirà in primis con le finali di Coppa Uisp Terre Etrusco-Labroniche: sabato 22 aprile è in programma la finale di Serie Argento al Martellacci di San Pietro in Palazzi (ore 14.30), dove si affronteranno Arci La California Amatori e Vada; mercoledì 26 aprile, ore 21 allo stadio Loris Rossetti di Cecina, si giocherà la finale di Serie Oro tra Palazzi e Sporting Club Rosignano; finale di Serie Bronzo, infine, fissata per sabato 29 aprile al campo Benci de La California ore 16, di fronte Africa Academy e Colli Marittimi. Sempre il 29 aprile, ma all’Athos Martellacci di San Pietro in Palazzi (ore 14.30) si disputerà la finale della Supercoppa Uisp tra Palazzi e Livorno Forense.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin