10 Novembre 2022

Uisp, calcio a 11: Il Livorno Forense mette ko lo Sporting Club Rosignano e il Palazzi sorpassa in testa

Il Livorno Forense mette ko lo Sporting Club Rosignano e il Palazzi sorpassa in testa. Primo punto stagionale per l’Amatori Colli Marittimi

Livorno 10 novembre 2022 Caterva di gol nella quinta giornata del campionato organizzato dal Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche, con tanto di colpi a sorpresa

Non è passata certo invano la quinta giornata del campionato di calcio a 11 Amatori targato Uisp Terre Etrusco-Labroniche. Con la bellezza di 26 reti segnate in sei partite, la noia ha ceduto il passo allo spettacolo sui campi in sui è giocato a cavallo dell’ultimo weekend.

E la classifica cambia i connotati.

Lo Sporting Club Rosignano deve cedere lo scettro al Palazzi ed è questo il primo tema all’appello:

in Borgo Cappuccini a Livorno si è consumato lo sgambetto del Livorno Forense ai danni dei detentori del titolo, sconfitti per 3-2. Sono caduti sotto i colpi di Casali, Ciolli e Specos, i tre mattatori della serata che ha visto il Livorno Forense ritirare i 3 punti alla cassa. Buoni punti per salire al terzo posto in graduatoria con 10 punti in compagnia del Serrazzano, dal suo canto capace di espugnare per 3-2 il campo del Circolone Solvay.

Bomber Lorenzo Gherardi va ancora a segno, ma nella classifica dei marcatori, come in quella a squadre, prende il comando il Palazzi.

Come? Piazzando due roboanti successi ravvicinati: il primo è un tennistico 6-0 in casa del Circolo Petrarca, a cui ha fatto seguito il 4-1 rifilato all’Atletico Ardenza nel recupero della quarta giornata. Risultato: Palazzi primo in classifica con 15 punti a punteggio pieno, Sporting Club Rosignano retrocesso in seconda posizione. E il nuovo capocannoniere del torneo è Jacopo Donadio, bomber di un Palazzi che può contare anche sulla vena realizzativa di Leonardo Costa De Matola.

Restando in tema di goleade, il quinto turno mette a referto pure il 5-0 con cui l’Arci La California Amatori ha messo al tappeto l’Atletico Ardenza, per salire a 8 punti in compagnia del Quercianella Termisol Termica, corsaro sul campo dell’Africa Academy. Nell’unico pareggio da registrare in questa giornata, c’è il primo punto stagionale conquistato dall’Amatori Colli Marittimi, che grazie al gol segnato da Enrico De Masi fa 1-1 in casa del Vada e si solleva dal fondo della classifica, dove resta da solo il Circolo Petrarca.

Da sabato 12 a lunedì 14 novembre si gioca la sesta giornata. Il programma: Palazzi – Arci La California Amatori (sab 12 ore 14); Quercianella Termisol Termica – Circolo Petrarca (sab 12 ore 14:30); Serrazzano – Vada (sab 12 ore 15); Amatori Colli Marittimi – Livorno Forense (sab 12 ore 15); Sporting Club Rosignano – Africa Academy (sab 12 ore 15:30); Atletico Ardenza – Circolone Solvay (lun 14 ore 21).

La classifica dopo la 5° giornata: Palazzi 15, Sporting Club Rosignano 12, Serrazzano e Livorno Forense 10, Circolone Solvay 9, Arci La California Amatori e Quercianella Termisol Termica 8, Vada 7, Atletico Ardenza e Africa Academy 3, Amatori Colli Marittimi 1, Circolo Petrarca 0.

