Home

Sport

Calcio

UISP calcio a 11, il punto dopo le semifinali di Coppa

Calcio

25 Gennaio 2024

UISP calcio a 11, il punto dopo le semifinali di Coppa

Livorno 25 gennaio 2024 – UISP calcio a 11, il punto dopo le semifinali di Coppa

Si è alzato il sipario sull’edizione 2024 della Coppa Uisp Terre Etrusco-Labroniche; manifestazione che scorre parallela al campionato di calcio a 11 Amatori organizzato dal Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche.

Tutte le dodici formazioni protagoniste di questa stagione sono chiamate in causa, sulla base di una divisione per fasce meritocratiche ricavate dalla classifica al termine del girone d’andata del campionato, che in questo momento è in pausa e tornerà da sabato 3 febbraio, proprio per lasciare spazio alla Coppa.

Nelle semifinali di andata, in Serie Oro ci sono due risultati inattesi;

il Palazzi, finora sempre vincente in campionato, si è dovuto accontentare di un pareggio a reti bianche sul campo del Quercianella Termisol Termica, mentre lo Sporting Club Rosignano è caduto sul manto dell’Arci La California Amatori; risultato finale 1-0 per i padroni di casa con gol partita di Gheorge Bogoi Remus.

In Serie Argento, invece, sale in cattedra il Vada, capace di espugnare il terreno del Circolo Petrarca con un tennistico 1-6 dove spicca la tripletta di Luca Melani; tra Circolone Solvay e Livorno Forense finisce 1-1.

In Serie Bronzo, infine, altro successo esterno da registrare: è quello del Serrazzano, che rifila un 3-2 allo Jagerbomb con le reti di Camici, Mazzinghi e Querquor; in casa, invece, l’Africa Academy ha la meglio per 2-1 sull’Amatori Montescudaio.

Questo weekend spazio alle gare di ritorno, che decideranno chi accederà alle finali delle tre fasce.

Ecco il programma:

in Serie Oro, Palazzi – Quercianella Termisol Termica (sab 27 ore 14), Sporting Club Rosignano – Arci La California Amatori (sab 27 ore 15);

Serie Argento, Livorno Forense – Circolone Solvay (lun 29 ore 21), Vada – Circolo Petrarca (lun 29 ore 21);

in Serie Bronzo, Serrazzano – Jagerbomb (sab 27 ore 16), Amatori Montescudaio – Africa Academy (sab 27 ore 15).

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin