5 Gennaio 2023

Uisp calcio a 11: il titolo d’inverno e il programma della Coppa

Livorno 5 gennaio 2023 – Uisp calcio a 11: il titolo d’inverno e il programma della Coppa

Con 31 punti e un cammino fatto di dieci vittorie e un pareggio in undici giornate, il Palazzi si è laureato campione d’inverno nel campionato di calcio a 11 Amatori organizzato dal Comitato Uisp terre Etrusco-Labroniche.

Zero sconfitte per i gialloverdi, che vantano la miglior difesa del torneo (solo otto reti subite) e primeggiano anche nella classifica dei cannonieri, comandata da Jacopo Donadio con 11 reti, seguito dal compagno di squadra Leonardo Costa De Matola a quota 9.

Cammino super sotto tutti i punti di vista, in attesa di ripartire con il girone di ritorno: appuntamento al 28 gennaio, giorno in cui la regina d’inverno affronterà in casa l’Africa Academy, squadra che deve recuperare il match d’andata con l’Atletico Ardenza (rinviato a data da destinarsi per lutto).

Nei due recuperi che hanno chiuso il 2022, invece, il Vada ha sconfitto per 3-1 il Circolone Solvay, mentre l’Amatori Colli Marittimi si è arreso sull’1-4 in casa contro lo Sporting Club Rosignano, che con questi 3 punti è salito a quota 26 staccando il Livorno Forense e prendendosi la seconda piazza solitaria in classifica.

Ma prima di ripartire con il girone di ritorno, gennaio 2023 accende i fari sulla Coppa Uisp Terre Etrusco-Labroniche, con le semifinali in programma tra sabato 14 e lunedì 16 (andata) e tra sabato 21 e lunedì 23 gennaio (ritorno).

Come funziona? In base all’attuale classifica del campionato vengono composte tre categorie meritocratiche con partite a eliminazione tra andata e ritorno.

In serie Oro si giocano; Serrazzano – Palazzi (sabato 14 ore 15 al Di Bisceglia) e Livorno Forense – Sporting Club Rosignano (lunedì 16 ore 21 in Borgo Cappuccini, a Livorno).

In serie Argento; Arci La California Amatori – Quercianella Termisol Termica (sabato 14 ore 14:30 al Benci di Bibbona) e Vada – Circolone Solvay (sab 14 ore 15 al Gori).

Infine, in serie Bronzo; Amatori Colli Marittimi – Atletico Ardenza (sab 14 ore 15 al Betti Mussi di Casale Marittimo) e Africa Academy – Circolo Petrarca (lun 16 ore 21 al Della Pace di Livorno).

Questo il programma delle partite di andata, a cui seguirà il ritorno nel weekend successivo. Le finali delle tre fasce sono in agenda per il 23 aprile.

La classifica del campionato al termine del girone d’andata (in attesa del recupero Africa Academy – Atletico Ardenza):

Palazzi 31, Sporting Club Rosignano 26, Livorno Forense 23, Serrazzano 20, Quercianella Termisol Termica 19, Circolone Solvay 18, Vada 17, Arci La California Amatori 10, Africa Academy 7, Atletico Ardenza 7, Circolo Petrarca 6, Amatori Colli Marittimi 1.

