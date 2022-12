Home

Sport

Calcio

Uisp calcio a 11: prima vittoria del Circolo Petrarca, il Palazzi in vetta allunga il passo

Calcio

1 Dicembre 2022

Uisp calcio a 11: prima vittoria del Circolo Petrarca, il Palazzi in vetta allunga il passo

Livorno 1 dicembre 2022

Arriva in trasferta la prima vittoria del Circolo Petrarca, mentre in vetta il Palazzi allunga il passo e si prepara allo scontro diretto

Nell’ottava giornata del campionato organizzato dal Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche lo Sporting Club Rosignano non va oltre il pari e scivola a -5 dal primo posto. Sabato 3 dicembre i biancoazzurri ricevono al Barbensi la capolista

C’è un solo colpo esterno da registrare nell’ottava giornata del campionato di calcio a 11 amatori organizzato dal Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche ed è quello realizzato dal Circolo Petrarca. Si tratta del 2-3 con cui la formazione livornese ha espugnato il Claudio Fenzi, manto interno dell’Amatori Colli Marittimi, scavalcato in classifica proprio dal Petrarca, che sale a quota 3 e cancella lo 0 dai punti in graduatoria. Di Spagnuolo, Scardino e Daria le tre reti che hanno permesso al Circolo Petrarca di accaparrarsi il primo successo in questo campionato.

Ma l’ottava giornata riserva anche il pareggio interno dello Sporting Club Rosignano contro il Quercianella Termisol Termica: un 2-2 che dà senza dubbio morale agli ospiti (a segno con Gianluca e Gabriele Casapieri), mentre per i biancoazzurri è un mezzo passo falso che fa aumentare il ritardo dalla vetta della classifica. Dove c’è il Palazzi, dal suo canto a segno per l’ottava volta consecutiva e quindi sempre a punteggio pieno dopo il 2-1 interno al Circolone Solvay.

La capolista sale a +5 sullo Sporting Club Rosignano, a cui farà visita sabato 3 dicembre per il match di cartello della nona giornata d’andata.

Ci sono altri due pareggi da registrare nell’ultimo turno di novembre: il primo è lo 0-0 tra Arci La California Amatori e Vada, l’altro è il 2-2 tra Atletico Ardenza e Livorno Forense.

Quest’ultimo è maturato in notturna al Cini di Livorno, dove l’Atletico Ardenza si è preso un punto per niente scontato contro un avversario che si mangia le mani perché in caso di risultato pieno avrebbe raggiunto il secondo posto, invece deve accontentarsi di conservare la terza piazza.

Il programma della 9° giornata, da sabato 3 a lunedì 5 dicembre: Quercianella Termisol Termica – Amatori Colli Marittimi (sab 3 ore 14:30); Sporting Club Rosignano – Palazzi (sab 3 ore 15); Vada – Circolone Solvay (sab 3 ore 16:30); Circolo Petrarca – Serrazzano (sab 3 ore 17); Livorno Forense – Arci La California Amatori (lun 5 ore21); Africa Academy – Atletico Ardenza (lun 5 ore 21). La classifica dopo la 8° giornata: Palazzi 24, Sporting Club Rosignano 19, Livorno Forense 17, Circolone Solvay 15, Serrazzano 13, Quercianella Termisol Termica 12, Vada 11, Arci La California Amatori 9, Africa Academy 6, Atletico Ardenza 4, Circolo Petrarca 3, Amatori Colli Marittimi 1.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin