UISP, Ciclismo: il racconto e i verdetti del Trofeo Città di Livorno (Foto)

Ciclismo

29 Luglio 2022

Ospite d’eccezione Mario Cipollini, protagonista di una doppia esibizione. Cinque i gruppi premiati più la migliore società eletta, ossia il Carli Salviano. La gara ciclistica a coppie a cronometro, organizzata da Cicli Falaschi con il supporto tecnico del Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche e il patrocinio del Comune di Livorno, è andata in scena nella serata di mercoledì 27 luglio 2022 a Livorno

Livorno 29 luglio 2022

Più di 30 coppie per un totale di oltre 60 partecipanti all’edizione 2022 del Trofeo Città di Livorno, gara ciclistica a coppie a cronometro andata in scena in notturna mercoledì 27 luglio 2022 sul lungomare labronico.

Nel tratto compreso tra la Rotonda d’Ardenza e la Baracchina Azzurra, tutte le coppie hanno sfidato la distanza di 12 chilometri, da percorrere nell’arco di due giri con il minor tempo possibile.

Buona la cornice di pubblico a seguire lungo il tragitto, puntualmente presidiato dalla Polizia Municipale e dai volontari, la manifestazione organizzata dall’Asd Cicli Falaschi con il supporto tecnico del Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche e il patrocinio del Comune di Livorno. Valido come Criterium Nazionale, questo evento è nato per ricordare Sergio Marchetti e Mario Romboli, due storici dirigenti della Uisp per il mondo del ciclismo livornese.

Ospite d’eccezione, che non ha preso parte alla gara ma si è esibito per ben due volte lungo il tracciato (prima in coppia con Nicola Serafini, poi con Alessandro Micheli), Mario Cipollini.

Campione del mondo a Zolder nel 2002, vincitore di 42 tappe del Giro d’Italia e 12 al Tour de France, il Re Leone oggi continua a correre sulle due ruote per pura passione e non si è fatto mancare l’appuntamento estivo di Livorno.

«Complimenti a chi organizza queste manifestazioni – dice Cipollini -, sono sempre divertenti. Nel mondo amatoriale conta la passione, siamo tutti della stessa razza ed è bello così.

Io e i miei compagni eravamo fuori gara, ma ci siamo divertiti. Ho visto famiglie con bambini piccoli, magari c’è qualcuno che rimane colpito dalla bicicletta e inizia a pensare che anche il ciclismo può essere uno sport e una passione.

Se penso che anni fa vincevo tappe al Tour de France e poi mi trovo a correre sul lungomare di Livorno alle dieci della sera può sembrare follia, invece è divertimento puro».

A cadenza regolare, tutte le coppie partono a spron battuta dalla linea dello start fissata alla Rotonda d’Ardenza, quindi si arriva dritti ai verdetti, che innanzi tutto vedono spuntare il Carli Salviano come migliore società.

Non è previsto un vincitore assoluto, ma il miglior tempo battuto è quello di 13 minuti, 47 secondi e 79 decimi realizzato dalla coppia formata da Mattia Bevilacqua e Domenico Passuello.

Cinque i gruppi in gara, ecco tutti i nomi dei premiati: tra le Donne primo gradino del podio per la coppia Carla Bartolini – Kelly Sichi del Cycling Team Zerosei e dietro la coppia Gioia Fusci – Francesca Iobbi de La Belle Equipe;

nel gruppo misto Lui & Lei, invece, la spuntano Alessio Freschi e Giulia Volpi del Carli Salviano, davanti a Michela Morsini e Nicola Simoncini della Cicli Falaschi, mentre al terzo posto si piazzano Alessandra Corradini e Loris Lombardi del Formigosa;

il podio del 3° Gruppo vede primeggiare la coppia Giovanni Leoncini – Franco Martini del Team Zerosei, davanti a Luca Buonaguidi e Massimo Tucci del Team S. Ginese;

nel 2° Gruppo, la migliore coppia è quella formata da Valerio Serafini (Star Bike) e Alessandro Nannetti (Team Bike Ballero), seguita da Flaviano Monti e Mauro Tucci del Team S. Ginese e al terzo posto Pierangelo Antoni e Giorgio Roberto Nicolosi del Team Zerosei;

infine, nel 1° Gruppo, primo gradino del podio per la coppia Luca Bellucci – Francesco Banti de La Belle Equipe, seguita al secondo posto dalla coppia Matteo Pomini – Giacomo Nomellini del Team Zerosei, nonché al terzo da quella formata da Massimiliano Rosini e Gianluca Nicastro del Team Promotech.

