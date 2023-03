UISP: grande successo per il Campionato nazionale Nuoto artistico a Livorno

Home

22 Marzo 2023

Livorno 22 marzo 2023

86 iscritte nella categoria Solo, più di 100 coppie nella categoria Duo e 63 gruppi nella categoria Squadre. Sono questi i numeri che testimoniano il grande successo del Campionato nazionale primaverile di Nuoto Artistico organizzato dalla Uisp a Livorno. Tantissime atlete (e il classe 1999 Federico Martino, unico ragazzo in gara) provenienti da otto regioni sono scese nelle acque della piscina Camalich di via Allende dando vita a un weekend davvero entusiasmante. Tra sabato 18 marzo e domenica 19 marzo, non sono mancate le emozioni e gli applausi per tutte le partecipanti che si sono messe in gioco alla caccia del primo posto nelle rispettive categorie.

Come sempre, di fronte a un evento così importante, Livorno ha risposto presente con una spettacolare affluenza di pubblico durante la due giorni di gare. «Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato a questa intensa due giorni – afferma Daniele Bartolozzi, presidente del Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche -. Questa manifestazione è un’altra dimostrazione di quanto sia importante lo sport di base per il nostro territorio, dove è fondamentale preservare e promuovere percorsi che diano a tutti l’opportunità di praticare attività sportiva, indipendentemente dai risultati».

Quasi 600, in totale, i partecipanti alla manifestazione. Le formazioni labroniche si sono ben difese con le vittorie della Livorno Aquatics nelle categorie Squadre Esordienti C, Duo Esordienti C e Duo Esordienti B. Ma i complimenti vanno ovviamente a tutte le società arrivate alla piscina Camalich, che hanno reso questo weekend davvero fantastico sotto ogni punto di vista. La tappa del Campionato nazionale primaverile Uisp di Nuoto Artistico ha lanciato segnali assolutamente positivi in vista dei prossimi campionati estivi, in programma a Civitavecchia. Senza ombra di dubbio l’attività del nuoto amatoriale targata Uisp è ripartita alla grande, portando avanti in maniera davvero trionfale i valori di un mondo sportivo sano e aperto a tutti in ogni parte d’Italia.

Ecco chi è salito sul podio nelle varie categorie. Duo Esordienti C: 1) Azzurra Ferretti – Matilde Forgiarini (Livorno Aquatics), 2) Linda Carrara – Iris Pucci (Livorno Aquatics), 3) Martina Vernillo – Giorgia Benfenati (No Way); Squadra Esordienti C: 1) Livorno Aquatics, 2) No Way, 3) Polisportiva G. Masi ASD. Solo Esordienti B: 1) Serena Angelini (Wesport Modena), 2) Stefania Grivet Brancot (Wild Sport ASD), 3) Alice Morabito (ASD Nomentano); Duo Esordienti B: 1) Azzurra Ferretti – Camilla Castello (Livorno Aquatics), 2) Greta Prosperi – Giorgia Prosperi (Livorno Aquatics), 3) Giulia Zheng – Elena Rudalli (Associazionismo Sestese); Squadra Esordienti B: 1) Livorno Aquatics, 2) Livorno Aquatics, 3) Polisportiva G. Masi ASD. Solo Esordienti A1: 1) Diana Secondi (Sincro CUS Asd – Udine), 2) Emma Frosini (Associazionismo Sestese), 3) Adele Raggi (Aquatica); Duo Esordienti A1: 1) Juliet Frontalini – Gaia Punzo (Heaven Due), 2) Lucrezia Cadoni – Syria Vincenzi (Heaven Due), 3) Alice Angelini – Benedetta Guido (Wesport Modena); Squadra Esordienti A1: 1) Heaven Due, 2) Wesport Modena, 3) Baia Sport ASD. Solo Esordienti A2: 1) Eleonora Barberis (Wild Sport ASD), 2) Giulia Notarstefano (Rari Nantes Roma Vis Nova), 3) Ludovica La Vista (Rari Nantes Roma Vis Nova); Duo Esordienti A2: 1) Eleonora Barberis – Benedetta Burcul (Wild Sport ASD), 2) Clara Costantini – Serena Pavese (ASD Nomentano), 3) Greta Cimignolo – Ludovica La Vista (Rari Nantes Roma Vis Nova); Squadra Esordienti A2: 1) Polisportiva G. Masi ASD, 2) Tropos, 3) Associazionismo Sestese. Solo Ragazze 1: 1) Marianna Nuccetelli (Rari Nantes Roma Vis Nova); Duo Ragazze 1: 1) Ilaria Matilde Reina – Sofia Serra (Asd Rari Nantes Gerbido); Squadra Ragazze 1: 1) No Way, 2) No Way. Solo Ragazze 2: 1) Beatrice Agnoli (Sportivamente Belluno), 2) Elisabetta Manca (Uisp Bolzano), 3) Giorgia Mambelli (Accadueo ASD Forlì); Duo Ragazze 2: 1) Arianna Vignoli – Olivia Pavia (Associazionismo Sestese), 2) Cecilia Paoletti – Virginia Iacovone (ASD Nomentano), 3) Silvia Mazza – Anna Benedetti (Wesport Modena); Squadra Ragazze 2: 1) Wesport Modena, 2) Associazionismo Sestese, 3) Associazionismo Sestese. Solo Ragazze 3: 1) Marta Schiaroli (Senigallia Nuoto), 2) Sofia Giaccaglia (ASD Nomentano); Duo Ragazze 3: 1) Giulia Gariboldi – Thea Giangualano (Tecri Nuoto ASD – Cornaredo), 2) Maria Celeste Rimella – Sofia Piazza (Tecri Nuoto ASD – Omegna), 3) Arianna Sorrentino – Gaia Giraldi (Gymnic Club Nuoto Lucca); Squadra Ragazze 3: 1) Tecri Nuoto ASD – Omegna, 2) Aquatica Torino, 3) Accadueo ASD Forlì. Solo Junior 1: 1) Ginevra Micheloni (Gymnic Club Nuoto Lucca), 2) Giulia Cogorno (Ns Emilia SSD), 3) Giulia Forneris (Asd Rari Nantes Gerbido); Duo Junior 1: 1) Ilaria De Palma – Marta Mariani (Asd Rari Nantes Gerbido). Solo Junior 2: 1) Elisa Waldner (Uisp Bolzano), 2) Francesca Marin (Sincro CUS Asd – Udine), 3) Michelle Trombetta (Sincro CUS Asd – Udine); Duo Junior 2: 1) Francesca Marin – Sara Roscioli (Sincro CUS Asd – Udine), 2) Irene Antonini – Marianna Nuccetelli (Rari Nantes Roma Vis Nova), 3) Giorgia Marchisone – Anna Mondino (Wild Sport ASD); Squadra Junior 2: 1) Associazionismo Sestese, 2) No Way, 3) Ns Emilia SSD. Solo Junior 3: 1) Marta Rinaldi (Tecri Nuoto ASD – Omegna), 2) Lili Guba Virag (Tecri Nuoto ASD – Cornaredo), 3) Marianna Leo (Aquatica Torino); Duo Junior 3: 1) Marta Rinaldi – Giorgia Tiengo (Tecri Nuoto ASD – Omegna), 2) Carlotta Neri – Giulia Valentini (Accadueo ASD Forlì), 3) Alice Grandi – Ilaria Bulgarelli (Tecri Nuoto ASD – Omegna); Squadra Junior 3: 1) Aquatica Torino, 2) Asd Rari Nantes Gerbido. Solo Assolute 1: 1) Federica Pollina (Associazionismo Sestese), 2) Martina Moià (Asd Rari Nantes Gerbido); Duo Assolute 1: 1) Alice Vandelli Yuki Mi – Marianna Volta (Ns Emilia SSD), 2) Elena Borghi – Elisabetta Trevisani (Ns Emilia SSD). Solo Assolute 2: 1) Viola Vannini (Tropos), 2) Lucrezia Lombardo (Wild Sport ASD), 3) Carlotta Velgi (Aquatica); Duo Assolute 2: 1) Diana Baldacci – Matilde Bandini (Accadueo ASD Forlì), 2) Viola Vannini – Ginevra Calamini (Tropos), 3) Beatrice Agnoli – Laura Fant (Sportivamente Belluno); Squadra Assolute 2: 1) Associazionismo Sestese, 2) No Way, 3) Associazionismo Sestese; Solo Master 1: 1) Gabriella Pierazzi; Duo Master 1: 1) Giovanna Gregori – Carlotta Mirimin (Asd Rari Nantes Gerbido); Duo Master 2: 1) Lucrezia Lombardo – Giulia Grivet Brancot (Wild Sport ASD); Duo Misto Master 2: 1) Francesca Montù – Federico Martino (Wild Sport ASD). Solo Disabilità Intellettiva: 1) Chiara Magni (Associazionismo Sestese). Solo Disabilità Fisica: 1) Anna Turci (Accadueo ASD Forlì).

