3 Dicembre 2022

Livorno 3 dicembre 2022 – UISP, pallavolo: il punto dopo la 3° giornata del Torneo Amatori Misto

Torneo Amatori Pallavolo Misto: dopo tre giornate in testa c’è l’Asd Pegaso a punteggio pieno, tallonata dalla coppia Pallavolo Gallicano-Allezziti

I campioni in carica non fanno sconti a nessuno in questo inizio di campionato, ma alle loro spalle la lotta è accesa per non lasciarli scappare via

Le prime tre giornate del Torneo Pallavolo Amatori Misto organizzato dal Comitato Terre Etrusco-Labroniche della UISP sono già in archivio e le emozioni non sono certo mancate in questo scorcio iniziale di campionato. In testa alla classifica ci sono i ragazzi e le ragazze dell’Asd Pegaso, capaci di fare tre su tre e guidare il gruppo a punteggio pieno a quota 9 punti. Nell’ultima partita disputata, la capolista ha vinto per 3-0 contro Vicarello, ancora ferma a 0 punti in classifica.

Alle spalle della prima della classe, a una sola lunghezza di distanza, c’è la coppia formata da Pallavolo Gallicano 2012 e Allezziti, entrambe vittoriose al tie-break in questo turno.

La Pallavolo Gallicano ha superato in trasferta i Fritti Misti, al termine di una partita davvero combattuta, come dimostrano i parziali dei cinque set (20-25, 25-20, 20-25, 25-21 e 8-15). Successo all’ultimo tuffo anche per gli Allezziti su Polisport, con Polisport che era andata avanti per due set a uno prima di subire la rimonta degli Allezziti che hanno conquistato gli ultimi due parziali mettendosi altri due punti in tasca.

Da registrare anche la prima vittoria per La 104, che ha vinto per 1-3 in casa dello Skyball. Dopo una prima frazione di gioco molto combattuta, vinta da La 104 per 24-26, gli ospiti hanno poi preso il largo. Nel terzo parziale i padroni di casa hanno accorciato le distanze, ma nel set successivo La 104 ha chiuso i conti andando a raccogliere i primi punti del suo torneo. Nel prossimo turno, ultimo in programma prima di salutarci e darci appuntamento al 2023, occhi puntati sulla sfida ad alta quota tra Asd Pegaso e Pallavolo Gallicano.

Questo il programma del prossimo turno: Vicarello Volley – Allezziti (4 dicembre), Pallavolo Gallicano 2012 – Asd Pegaso (6 dicembre), Polisport – Skyball (15 dicembre), La 104 – Fritti Misti (15 dicembre).

La classifica dopo la 3a giornata: Asd Pegaso 9, Pallavolo Gallicano 8, Allezziti 8, Fritti Misti 4, Polisport 4, La 104 3, Vicarello 0, Skyball 0.

