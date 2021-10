Home

27 Ottobre 2021

UISP, podismo: domenica 31 ottobre la I° edizione della Quercianella Run

Livorno 27 ottobre 2021

Tutto pronto per la 1a edizione della “Quercianella Run”. Domenica 31 ottobre, con partenza alle ore 9, i podisti provenienti da tutta la Toscana si sfideranno lungo i 9 km del percorso a metà tra asfalto e sterrato. Dopo il via in piazza Fattori, gli atleti proseguiranno fino al porticciolo in Chioma. Da lì, la strada si farà in leggera salita per raggiungere l’agriturismo La Mignola. A quel punto i partecipanti affronteranno un giro di boa per tornare verso l’arrivo, posizionato sempre in piazza Fattori. La gara, organizzata dall’Atletica Amaranto in collaborazione con la Pro Loco di Quercianella, si svolge sotto il patrocinio del Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche. Al termine verranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne della classifica assoluta e i migliori classificati per ogni categoria (18-39 anni, 40-49 anni, 50-59 anni, 60-69 anni, 70 anni e oltre).

«Questa per noi – ha dichiarato Paolo Falleni, responsabile della sezione Podismo del Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche – è la gara della ripartenza. Si sarebbe dovuta disputare l’8 marzo 2020, poi a causa della pandemia abbiamo dovuto aspettare un anno e mezzo per far ripartire la macchina organizzativa. Non è stato semplice rinnovare tutti i permessi necessari tra Comune e Provincia, ma ora siamo pronti per partire. Nella nostra zona vengono organizzate poche gare, noi vogliamo far diventare la Quercianella Run un appuntamento fisso per dare vita a un calendario ricco di appuntamenti. La nostra speranza è che la tempesta sia finalmente passata e che possiamo avviarci verso una ripresa totale dell’attività podistica».

Per iscriversi alla gara è possibile registrarsi sul portale online endu.net fino al giorno prima della partenza, cercare la Quercianella Run e inserire i propri dati. Altrimenti, domenica mattina sarà possibile iscriversi direttamente al ritrovo pre-partenza. Tutti i partecipanti dovranno rilasciare un’autocertificazione secondo le ultime normative anti-Covid. Prima della gara a tutti verrà misurata la temperatura corporea. La gara si svolgerà nel pieno rispetto di tutti requisiti previsti dalle normative sull’emergenza Covid-19.

