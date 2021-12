Home

UISP: Sono ripartiti i corsi AFA , iscrizioni aperte

3 Dicembre 2021

Livorno 3 dicembre 2021

Dopo lo stop imposto dalla pandemia, la ripresa dell’attività permette ad adulti e anziani

di ritrovare uno spazio per l’esercizio fisico e la socialità

Lo sport per tutti, a tutte le età. Per la UISP è un impegno quotidiano che si traduce in tante attività sul territorio. Tra queste c’è l’A.F.A, acronimo di attività fisica adattata, che ha lo scopo di modificare lo stile di vita della popolazione adulta e anziana, per prevenire i danni legati alla sedentarietà e alle malattie croniche, abbinando l’esercizio fisico alla socializzazione. Con le dovute precauzioni e il rispetto delle normative vigenti per l’emergenza Covid-19, a ottobre sono ripartiti i corsi promossi dal Comitato UISP Terre Etrusco-Labroniche. Si svolgono sia in palestra che in piscina, con cadenza bisettimanale nella fascia mattutina e pomeridiana; andranno avanti fino a maggio 2022. I corsi sono tenuti da un team di insegnanti laureati in Scienze Motorie o diplomati ISEF. Si tratta delle professoresse Elena Pini, Laura Moscardini, Linda Catarsi e Simona Francioni. Elena Pini è anche responsabile del settore A.F.A. per la UISP e a tal proposito afferma: «C’è grande soddisfazione per essere ripartiti e aver potuto assecondare il desiderio degli utenti di tornare a svolgere questa attività. I corsi hanno un valore per la salute, ma anche per la socialità. Riguardano infatti persone tra le più colpite dalla pandemia in termini sia fisici che psicologici a causa del prolungato isolamento forzato che li ha privati del fattore socializzante dato dalla pratica dell’Attività Fisica Adattata. Abbiamo ripreso in sicurezza, osservando tutte le direttive e i protocolli anti-contagio». Queste le strutture dove si tengono i corsi: a Cecina, nella palestra interna alla sede UISP di Via Palmiro Togliatti 5, nella palestra Free Time di Via Marcello Landi 8 e nella Piscina comunale in Via Aldo Moro 10; a San Pietro in Palazzi, nella sede di Big Dance School in Via Pisana Livornese 23; a Bibbona, presso il Circolo Bocciofilo La California in Piazza Leonardo Da Vinci; a Donoratico, presso il Circolo Arci di Via Mazzini 37; a Castagneto Carducci, nella palestra interna alla Scuola elementare di Via Umberto I°. Iscrizioni sempre aperte, per partecipare serve la richiesta del medico curante per l’accesso ai corsi AFA, e per accedere a tutte le strutture è obbligatorio il Green pass. UISP organizza anche corsi speciali per l’alta disabilità, rivolti a persone con esiti di disturbi neurodegenerativi, Parkinson e ictus; è attivo anche il corso caregiver per insegnare ai familiari gli esercizi da fare effettuare anche a casa. La sede UISP Terre Etrusco-Labroniche di Cecina, in via Palmiro Togliatti 5, è aperta ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 e ogni martedì e giovedì dalle 16 alle 18. Telefono 0586/631273, indirizzo mail cecina.terreetruscolabroniche@uisp.it.

