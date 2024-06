Home

Rubriche

UL21 uno degli asteroidi più grandi del secolo ha salutato la Terra. Rivedi il passaggio su virtual telescope

Rubriche

28 Giugno 2024

UL21 uno degli asteroidi più grandi del secolo ha salutato la Terra. Rivedi il passaggio su virtual telescope

Scienza – Livorno 28 luglio 2024 – UL21 uno degli asteroidi più grandi del secolo ha salutato la Terra. Rivedi il passaggio su virtual telescope

Nella serata del 27 giugno, l’asteroide 2011 UL21 è passato vicino alla Terra, uno dei dieci più grandi a transitare entro 7,5 milioni di chilometri dal nostro pianeta dal 1900 a oggi.

Non c’è stato alcun pericolo per la Terra, ma è stato uno spettacolo straordinario trasmesso in diretta streaming sul Canale Scienza dell’ANSA, grazie ai telescopi robotici del Virtual Telescope Project situati a Manciano, vicino Grosseto.

“Grazie alla purezza del cielo stellato, privo di inquinamento luminoso come nessun altro in Italia peninsulare, saremo in grado di osservare l’asteroide che, dal punto di vista geometrico, sarà visibile anche se le condizioni ideali per l’osservazione si avranno a partire da domani, 28 giugno”, ha dichiarato l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope.

L’asteroide 2011 UL21, scoperto il 17 ottobre 2011 dalla Catalina Sky Survey, ha un diametro di 2.310 metri, risultando più grande del 99% degli oggetti vicini alla Terra (Neo) conosciuti. Tuttavia, non si avvicinerà troppo al nostro pianeta: passerà a una distanza di 6,6 milioni di chilometri, ossia 17 volte la distanza tra la Terra e la Luna.