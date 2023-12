Home

Ultima del 2023 al Pala Terme per la Pielle

Ultima del 2023 al Pala Terme per la Pielle

Livorno 23 dicembre 2023 – Ultima del 2023 al Pala Terme per la Pielle

Reduce da 4 successi consecutivi, l’ultimo colto in terra brianzola a casa di Lissone Casa Basket, la CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO farà visita – nell’ultimo turno del 2023 – alla capolista Fabo Herons Montecatini, a sua volta fresca in serie positiva grazie alle vittorie strappate a Legnano e Libertas 1947. Si gioca oggi, sabato 23 dicembre, alle ore 20:30 sul parquet del Pala Terme.

Compagine termale che dovrebbe fare a meno di Adrian Chiera (infortunio ad una spalla), mentre Antonio Lorenzetti – uscito malconcio dalla trasferta di Legnano – stringerà i denti. Tra i principali terminali offensivi a disposizione di coach Barsotti figura senza dubbio Giorgio Sgobba, ala/centro di 202 cm; la duttilità tecnica permette al ragazzo originario di Monsummano d’interpretare al meglio più ruoli, dal centro all’ala forte, grazie soprattutto al suo ottimo tiro da tre punti. Doppia cifra ogni domenica anche per Nicola Natali e Marco Arrigoni, due autentici lussi per la categoria. Ma attenzione anche, e soprattutto, Daniele Dell’Uomo – storicamente killer della Pielle -, Jose Alberto Benites Vicente, Gianluca Carpanzano e Marco Giancarli. Dell’Uomo è un giocatore simbolo degli Herons, protagonista della scalata dalla C alla B. Idem Giancarli, mentre la storia recente di Benites parla chiaro: giocatore in grado di spaccare le partite e leader assoluto in cabina di regia.

Veterano della categoria è Gianluca Carpanzano, il classico giocatore capace di farsi trovare pronto al momento giusto.

Pielle che si presenterà a Montecatini al completo e seguita da almeno 400 tifosi; unica defezione quella di Federico Loschi, da questa settimana tornato ad allenarsi in gruppo.

