Home

Sport

Ultima gara della stagione a Foligno per lo IES MVTomei

Sport

11 Maggio 2024

Ultima gara della stagione a Foligno per lo IES MVTomei

Livorno 11 maggio 2028 – Ultima gara della stagione a Foligno per lo IES MVTomei

Ultimo atto della stagione biancorossa. Lo IES MVTomei domani, sabato 11 maggio, è atteso dall’ultimo impegno stagionale. La squadra dei Vigili del Fuoco sarà impegnata (con fischio d’inizio alle ore 18) sul campo di casa dell’Italchimici Intersistemi Foligno, il Pala Paternesi, match che chiuderà il campionato dei livornesi.

Si affronteranno due squadre senza obiettivi: anche gli umbri, al pari dei labronici terzultimi, sono retrocessi in virtù della sconfitta nell’ultimo turno contro la Kabel Prato. La squadra del tecnico Riccardo Provvedi termina la corsa al quintultimo posto in classifica. Si tratta per gli avversari della quarta retrocessione negli ultimi quattro anni. Le altre squadre che scenderanno di categoria sono la quartultima Kabel Volley Prato e le due cenerentole Sansepolcro e Orte. Tuscania e Castelfranco, prima e seconda del girone, accederanno invece ai playoff per salire in Serie A3.

“Abbiamo svolto una settimana normale di allenamenti – spiega coach Massimiliano Piccinetti alla vigilia della sfida – ho cercato di renderla più leggera possibile. Siamo stati sempre un numero decente durante le sedute, lo spirito era tranquillo e siamo pronti ad affrontare serenamente la trasferta. Lascerò a casa gli infortunati di lungo corso (Enrico Baracchino, Leonardo Golino e Lorenzo Piliero), ci hanno sempre seguito e li ringrazio per questo, ma è giusto andare con un numero ridotto, con undici giocatori. Molesti è recuperato e potrebbe giocare uno spezzone di gara”.

I CONVOCATI DELLO IES MVTOMEI: Opposti: Nico CIPRIANI e Gregorio MOLESTI; alzatori: Giacomo POLI e Marco CROATTI (K); schiacciatori: Tommaso LUPO, Ian POLI; centrali: Luca GRASSINI, Cosimo BALDUCCI, Lorenzo VERDECCHIA; liberi: Gianmarco PUCCINELLI e Matteo PAPINI.

Arbitreranno l’incontro Matteo Valeri e Giulia Petterini.

Ultima gara della stagione a Foligno per lo IES MVTomei