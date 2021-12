Home

Sport

Basket

Ultima gara dell’anno per l’imbattuta Jolly Acli Basket Livorno. Al Cosmelli arriva il Costone Siena

Basket

18 Dicembre 2021

Ultima gara dell’anno per l’imbattuta Jolly Acli Basket Livorno. Al Cosmelli arriva il Costone Siena

Livorno 18 dicembre 2021

Ultima partita del girone di andata (e dell’anno) per il Jolly Acli basket Livorno che, forte di 10 vittorie consecutive (su dieci partite) è intenzionata a girare la boa mantenendo il percorso netto.

Ma per arrivare a questo obiettivo è necessario superare un’avversaria di tutto rispetto, il Costone Siena (sabato, ore 21, al PalaCosmelli).

Le ospiti di turno, che viaggiano con un ruolino di 5 vittorie e altrettante sconfitte, sono squadra capace di fare buonissime cose, e pertanto, meritevole di grande attenzione.

Per le ragazze allenate da coach Ferretti un altro esame da superare, per raggiungere, passo dopo passo, gli obiettivi prefissati. In attesa dell’imminente arrivo di Tea Peric), previsto per gli ultimi giorni di dicembre; un rinforzo che a partire dal 2022 darà ancor più carburante e spinta ad un treno, quello rosablù, che viaggia già a pieno regime.

Sul fronte delle effettive il roster è al completo, anche se sono da valutare le condizioni di Linda Cirillo.

Nel caso è pronta per la convocazione la under Sara Spagnoli. L’ingresso nell’impianto, come da nuove norme, è riservato ai possessori del Green Pass rafforzato (Vaccinati o guariti dal Covid19).

Le parole dell’assistente allenatore Furio Betti: «Siena è una squadra che fa molta difesa a zona.

E noi fino ad oggi la difesa a zona l’abbiamo incontrata raramente. Anche se quando è successo l’abbiamo affrontata bene.

La vittoria di Perugia ha dato molto alla squadra da un punto di vista psicologico, sicurezza e consapevolezza delle nostre possibilità.

Non credo, conoscendo le ragazze, che possa esserci un calo di tensione. Loro hanno dimostrato di saper mantenere il controllo della situazione anche i questi momenti.

Vogliamo vincere per poi trascorrere le vacanze in tranquillità».

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin