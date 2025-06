Home

7 Giugno 2025

Ultima Partita, in palio la B2 per il Volley Livorno

Livorno 7 giugno 2025

Ultima fermata. Dopo 31 partite disputate, questa sera la Bi.Emme Service Volley Livorno scenderà in campo al PalaFollati in Banditella per la 32esima e ultima fatica di questa lunghissima stagione.

E in palio c’è qualcosa di davvero ghiotto. Perché per l’impegno finale di quest’annata, le gialloblù di coach D’Alesio si giocheranno la promozione in B2 nel ritorno dello spareggio playoff contro l’Astra Chiusure Lampo.

All’andata, nello scorso fine settimana, in quel di Bagno a Ripoli la Bi.Emme Service si è imposta per 3-1 mettendosi alle spalle la doppia sconfitta rimediata con Empoli nel primo turno della post season.

Melosi e compagne hanno tirato fuori una grande prestazione di squadra in trasferta, divertendosi e facendosi divertire il tifo gialloblù presente sugli spalti.

Nonostante di fronte ci fosse un Euroripoli Volley trascinata da un’ottima prova di Sacchetti e Lodovici, alla fine il Volley Livorno è tornato a casa con in tasca una vittoria davvero pesante.

«Abbiamo giocato – ha confermato Chiara Zonta, opposto della Bi.Emme Service – una partita bellissima e molto lottata, come deve essere una finale promozione.

Noi siamo state bravissime, abbiamo messo in pratica quanto avevamo preparato in settimana. Siamo state davvero corrette in tutto».

Adesso c’è un ritorno da giocare per cercare di completare l’opera e tagliare per prime il traguardo. Il regolamento dice che alla Bi.Emme Service basterà vincere due set per conquistare la promozione, ma questo non è certo il momento di fare calcoli a tavolino, anche perché l’Astra Chiusure Lampo non stenderà certo un tappeto rosso di fronte alle gialloblù.

L’Euroripoli Volley darà il massimo per ribaltare il risultato dell’andata e trascinare la doppia sfida al golden set; (set di spareggio a 15 punti che verrà effettuato in caso di vittoria per 3-0 o 3-1 dell’Astra Chiusure Lampo). Il Volley Livorno pertanto dovrà cominciare fin da subito con le scarpe ben allacciate per tenere testa alla voglia di rimonta delle avversarie.

«Non bisogna perdere la testa. – ha concluso Zonta – Loro arriveranno più cariche che mai, noi dovremo essere brave a tenere sempre alta la concentrazione».

