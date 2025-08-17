Home

Ultima Sfilata Planetaria del 2025: sei pianeti e la Luna incantano il cielo di agosto

17 Agosto 2025

Livorno 17 agosto 2025

Dal 17 al 20 agosto i cieli del mattino offriranno uno spettacolo astronomico raro e affascinante: la Sfilata Planetaria finale del 2025. Un evento che attirerà curiosi e appassionati, regalando un panorama mozzafiato con sei pianeti visibili in contemporanea e la complicità della Luna.

Ad aprire la scena saranno Mercurio, Venere, Giove e Saturno, ben visibili anche a occhio nudo grazie alla loro luminosità. Chi avrà a disposizione un binocolo o un telescopio potrà invece ammirare anche Urano e Nettuno, che sveleranno i loro caratteristici colori: il verde tenue di Urano e il blu intenso di Nettuno.

La Luna renderà ancora più suggestivo lo spettacolo:

il 17 e 18 agosto una sottile falce crescente si poserà sopra Venere e Giove, creando un quadro quasi pittorico;

il 19 e 20 agosto la Luna si avvicinerà ulteriormente, offrendo uno scenario perfetto per scatti fotografici spettacolari.

Per godersi al meglio questo fenomeno, gli esperti consigliano di alzarsi presto, puntare la sveglia intorno alle 05:00 del mattino e scegliere un punto panoramico rivolto a est, lontano dall’inquinamento luminoso delle città.

Le sfilate planetarie si verificano quando più pianeti, pur trovandosi a distanze enormi, appaiono allineati dalla prospettiva terrestre. Nonostante sia un’illusione ottica, la magia che creano è autentica e suggestiva.

Quello di agosto sarà l’ultimo allineamento planetario del 2025, un vero e proprio “gran finale” per gli eventi celesti dell’anno. Un’occasione imperdibile per chi ama alzare gli occhi al cielo e lasciarsi sorprendere dalla bellezza dell’universo.

