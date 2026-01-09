Ultimi 10 posti per il Corso di Primo Livello Sommelier a Livorno!
Livorno 9 gennaio 2026 Ultimi 10 posti per il Corso di Primo Livello Sommelier a Livorno!
Se sogni di diventare sommelier o vuoi semplicemente approfondire la tua passione per il vino con una formazione seria e riconosciuta, questa è l’occasione da non perdere!
Parte il 13 gennaio 2026 il nuovo Corso di Primo Livello per Sommelier organizzato dalla Delegazione FISAR di Livorno.
Posti disponibili originariamente: 40 – Ad oggi ne rimangono solo 10!
Cosa offre il corso
- 13 lezioni coinvolgenti (prevalentemente il martedì sera alle 20:30)
- Degustazioni guidate di 3 vini per incontro
- Una visita in cantina (sabato 7 marzo)
- Argomenti: analisi sensoriale, viticoltura, vinificazione, spumanti, legislazione, distillati, birra e abbinamenti cibo-vino
- Sede: Scali Cerere 15, Livorno
- Direttore del corso: Vittorio Faluomi, enologo
Non aspettare l’ultimo giorno: le iscrizioni stanno andando a ruba e il corso partirà martedì prossimo
Come iscriversi al corso per sommelier a Livorno
- Iscriviti al corso sul sito ufficiale: www.fisar-livorno.it (sezione evento “Corso di Primo Livello Sommelier a Livorno – Gennaio 2026”)
Per info o difficoltà con l’iscrizione: segretario.livorno@fisar.com