Ultimi 10 posti per il Corso di Primo Livello Sommelier a Livorno!

A novembre inizia a Livorno il minicorso sul vino: la FISAR presenta il le 5 serateSe sogni di diventare sommelier o vuoi semplicemente approfondire la tua passione per il vino con una formazione seria e riconosciuta, questa è l’occasione da non perdere!

Parte il 13 gennaio 2026 il nuovo Corso di Primo Livello per Sommelier organizzato dalla Delegazione FISAR di Livorno.

Posti disponibili originariamente: 40 – Ad oggi ne rimangono solo 10!

Cosa offre il corso

  • 13 lezioni coinvolgenti (prevalentemente il martedì sera alle 20:30)
  • Degustazioni guidate di 3 vini per incontro
  • Una visita in cantina (sabato 7 marzo)
  • Argomenti: analisi sensoriale, viticoltura, vinificazione, spumanti, legislazione, distillati, birra e abbinamenti cibo-vino
  • Sede: Scali Cerere 15, Livorno
  • Direttore del corso: Vittorio Faluomi, enologo

Non aspettare l’ultimo giorno: le iscrizioni stanno andando a ruba e il corso partirà martedì prossimo

Come iscriversi al corso per sommelier a Livorno

  1. Iscriviti al corso sul sito ufficiale: 👉 www.fisar-livorno.it (sezione evento “Corso di Primo Livello Sommelier a Livorno – Gennaio 2026”)

Per info o difficoltà con l’iscrizione: 📧 segretario.livorno@fisar.com

