Ultimi giorni per partecipare all’edizione 2025 del Concorso Premio Ciampi Città di Livorno

20 Settembre 2025

Ultimi giorni per partecipare all’edizione 2025 del Concorso Premio Ciampi Città di Livorno

Ultimi giorni per partecipare all’edizione 2025 del Concorso Premio Ciampi Città di Livorno, la rassegna dedicata al poeta e musicista scomparso prematuramente nel 1980.

A tal fine ricordiamo che al concorso, il cui bando è scaricabile dal sito www.premiociampi.it, possono partecipare singoli artisti, senza limiti di età, o gruppi musicali, presentando entro il prossimo 28 settembre, due canzoni interpretate da loro stessi e, facoltativamente, una propria interpretazione di un brano di Piero Ciampi che verrà valutato separatamente.

La giuria, presieduta dal giornalista Antonio Vivaldi, provvederà, secondo un proprio calendario di lavori, alla selezione dei vincitori 2025, che saranno premiati, e invitati ad esibirsi, in occasione della serata finale della manifestazione in programma il 13 dicembre prossimo presso il Teatro Goldoni di Livorno.

Dopo l’edizione del 2023 intitolata “Lunga vita agli outsiders” e quella del 2024 chiamata “Siamo in cattive acque” (riprendendo il titolo del disco di inediti ciampiani che abbiamo presentato, in anteprima nazionale in quell’occasione), il titolo per il 2025 è “Oltre le macerie”.

L’intenzione è, ancora una volta, di prendere spunto da una situazione nella quale le energie creative non allineate sono vittime di un ordine delle cose che tutto appiattisce, banalizza e deprime per tentare di dar loro una visibilità. Questo nel nome di un artista come Piero Ciampi che a nulla volle mai allinearsi. Siamo circondati dalle macerie, ma possiamo provare a ricostruire grazie alla musica e a idee che siano coraggiose e vitali.

Da quest’anno c’è un’importante novità, ovvero la nascita di una collaborazione fra Premio Ciampi e Arci nazionale, che negli anni ha saputo creare una rete di circoli in tutta Italia, nei quali i cui si propone musica legata alla ricerca e all’innovazione.

Per sancire questo nuovo e importante legame, l’Arci APS assegnerà un suo Premio Speciale che sarà consegnato durante la serata finale e che si aggiunge agli altri già citati.

Ricordiamo che il Premio Ciampi è organizzato dall’Associazione Premio Ciampi ed Arci, in collaborazione con Comune di Livorno, Regione Toscana, Fondazione Livorno e Fondazione Teatro Goldoni.

Per informazioni:

Associazione culturale Premio Ciampi

www.premiociampi.it

tel.0586426888

mail:info@premiociampi.it| concorso@premiociampi.it

