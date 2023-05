Home

Ultimi giorni per rinnovare i contrassegni per le seconde auto dei residenti e categorie professionali

29 Maggio 2023

Livorno, 29 maggio 2023 – Ultimi giorni per rinnovare i contrassegni per le seconde auto dei residenti e categorie professionali

Ultimi giorni per rinnovare i contrassegni ztl/zsc per le seconde e terze auto dei residenti. La scadenza è infatti fissata a mercoledì 31 maggio.

Agli interessati è già stata inviata tramite servizio postale una comunicazione con le indicazioni per il rinnovo (che si può fare esclusivamente online con SPID, CIE o CNS) e il pagamento. La tariffa è di 60 euro per il secondo contrassegno e di 150 euro per il terzo e successivi.

A prescindere dalla comunicazione in cartaceo, si può comunque procedere autonomamente accedendo, dal sito internet del Comune, alla piattaforma “Portale ZTL, ZSC e contrassegno disabili” (link diretto https://permessiztlzsc.comune.livorno.it/) seguendo le istruzioni per il rinnovo, il pagamento e la stampa del contrassegno (di cui rimane obbligatoria l’esposizione sul cruscotto della vettura).

Per i cittadini assolutamente impossibilitati ad utilizzare lo SPID e le strumentazioni informatiche l’Amministrazione comunale ha predisposto un servizio di supporto presso lo Sportello della Mobilità (piazza del Municipio Palazzo Anagrafe 3° piano) su appuntamento. L’appuntamento va richiesto preferibilmente con messaggio Whatsapp al numero 342 662 8606 (in alternativa telefonando al numero 0586 820333 il lunedì in orario 8-9 e 14–16, il martedì in orario 8-9 e 14–15.30, il giovedì 14–15.30, il venerdì 8-9).

Mercoledì 31 maggio è anche l’ultimo giorno per rinnovare, sempre tramite piattaforma online, i contrassegni annuali a pagamento riservati alle categorie professionali e assistenziali (quali medici, veterinari, agenti di commercio, giornalisti, strutture ricettive, imprese, officine, associazioni di categoria, ecc.)

Il mancato rinnovo entro il 31 maggio del contrassegno residenti seconda auto e successive e del contrassegno categorie professionali comporterà automaticamente la non validità dell’abilitazione e il rischio di essere sanzionati.

L’Amministrazione comunale ricorda che anche per quest’anno il contrassegno relativo alla prima auto dei residenti è rimasto gratuito. Tuttavia anche per la prima auto occorre procedere al rinnovo tramite la nuova piattaforma online, entro il 31 dicembre 2023.

Per ulteriori chiarimenti è possibile scrivere a permessi@comune.livorno.it

