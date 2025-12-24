Ultimi giorni per versare la seconda rata TARI
Livorno, 24 dicembre 2025 Ultimi giorni per versare la seconda rata TARIScade mercoledì 31 dicembre il termine per procedere al versamento della seconda rata TARI (tassa sui rifiuti) per l’anno 2025. Gli avvisi sono stati inviati dal Comune tramite PEC o (a chi aveva fornito il proprio indirizzo di posta elettronica) tramite mail. A tutti gli altri utenti sono stati spediti a casa per posta. La terza ed ultima rata della TARI 2025 dovrà invece essere pagata entro il 2 marzo 2026. Come chiedere chiarimentiDagli uffici TARI è possibile ricevere ogni chiarimento in merito alla propria posizione relativa alla tassa sui rifiuti, in via prioritaria contattando lo sportello telematico tramite mail a: tari.livorno@esteemsrl.it Per i casi non risolvibili telematicamente o di particolare rilevanza e complessità, è possibile rivolgersi di persona agli uffici, che ricevono solo su appuntamento. L’appuntamento va richiesto tramite mail a tari.livorno@esteemsrl.it (indicando il proprio codice fiscale) oppure tramite la piattaforma https://tupassi.it/ o ancora telefonando al numero 0586 820950.L’appuntamento sarà gestito dall’ufficio Tari di via Marradi 118 negli orari di apertura al pubblico: lunedì e venerdì 9-13; martedì e giovedì 15.30-17.30. Il mercoledì l’ufficio è chiuso al pubblico.Per ulteriori informazioni possono essere consultate le pagine dedicate alla TARI sul sito web del Comune alle pagine www.comune.livorno.it/it/
Mancanza dell’avviso di pagamento
Qualora l’avviso di pagamento non fosse stato ricevuto o non fosse più disponibile, il contribuente può:
– visionarlo e scaricarlo tramite il proprio cassetto fiscale, disponibile all’indirizzo: https//www.comune.livorno.it/
– farne richiesta a tari.livorno@esteemsrl.it indicando nome, cognome, codice fiscale o codice utente dell’intestatario;
– se il messaggio della prossima scadenza è stato ricevuto su App IO, l’avviso di pagamento è scaricabile con l’apposito link presente nel messaggio;
– infine è possibile recarsi di persona presso l’ufficio di via Marradi 118, prendendo un appuntamento allo sportello tramite il servizio TuPassi https//tupassi.it oppure chiamando il numero 0586 820950.
Comunicazioni Tari via mail
Chi non è titolare di PEC ma desidera lo stesso ricevere via mail le prossime comunicazioni relative alla Tari (comprensive degli avvisi di pagamento), può registrarsi accedendo al proprio cassetto fiscale da https//www.comune.livorno.it/
Pagamenti in ritardo
Per ciascuna rata, in caso di versamento successivo alla data di scadenza l’importo va integrato con una sanzione calcolata in base a una percentuale che varia a seconda dei giorni di ritardo (cosiddetto ravvedimento operoso). Le modalità di calcolo si trovano su www.comune.livorno.it Ravvedimento operoso. Si consiglia comunque di rivolgersi agli uffici (possibilmente con una mail a tari.livorno@esteemsrl.it) per farsi fornire il modulo ricalcolato, con cui procedere al versamento.
I contribuenti titolari di Spid, CIE o CNS possono invece ottenere autonomamente i moduli ricalcolati, accedendo al proprio cassetto fiscale (con la procedura indicata precedentemente), dove è disponibile l’apposita maschera per il ravvedimento operoso. Il sistema mostra le rate scadute da ravvedere e con un click calcola il ravvedimento, che l’utente deve confermare affinché il sistema possa generare il relativo modulo di pagamento. Il versamento dovrà essere fatto entro 5 giorni dalla data di generazione del nuovo modulo.
Come effettuare i versamenti
La Tari può essere pagata presso uffici postali, banche, bancomat, tabacchi, ricevitorie, ecc. utilizzando i dati o i codici QR riportati nei fogli (moduli) che accompagnano l’avviso.
Chi preferisce pagare tramite F24, può compilare autonomamente il relativo modello utilizzando il format messo a disposizione dal Comune di Livorno all’indirizzo https://servizinew.comune.