Home

Rubriche

Cibo e bevande

Ultimi posti disponibili per diventare sommelier a Livorno con la FISAR

Cibo e bevande

21 Dicembre 2024

Ultimi posti disponibili per diventare sommelier a Livorno con la FISAR

Non perdere l’opportunità di entrare nel mondo affascinante del vino – il corso inizia il 9 gennaio 2025

Livorno 20 dicembre 2024 Ultimi posti disponibili per diventare sommelier a Livorno con la FISAR

Per gli appassionati di vino, e per coloro che desiderano intraprendere una carriera nel settore dell’ospitalità e della ristorazione, arriva una notizia imperdibile direttamente a Livorno.

Il prossimo 9 gennaio 2025 avrà inizio il corso per sommelier organizzato dalla FISAR (Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori), una delle più prestigiose associazioni nel campo della formazione e della certificazione dei professionisti del vino in Italia nata nel 1972.

Questa è un’occasione unica per acquisire le competenze necessarie per diventare un sommelier qualificato e aprire le porte a nuove opportunità professionali, ma i posti a disposizione sono davvero limitati.

Oltre 50 anni di cultura e di divulgazione del vino

Da oltre cinquant’anni la FISAR si afferma come un punto di riferimento imprescindibile per chiunque voglia intraprendere un percorso di formazione e crescita nel settore enologico. Il corso in partenza a Livorno rappresenta il risultato di un impegno costante e di una continua evoluzione della proposta didattica, finalizzata a fornire ai partecipanti un’esperienza formativa di altissimo livello.

Grazie all’esperienza e alla competenza dei docenti iscritti all’Albo nazionale dei relatori FISAR gli iscritti avranno l’opportunità di acquisire una conoscenza approfondita del mondo del vino, dalle tecniche di degustazione alle nozioni di enologia, dalla storia alla legislazione di settore.

Come si svolge il corso per sommelier di Livorno

Uno degli aspetti più interessanti di questo corso è la sua articolazione in moduli tematici, ciascuno dei quali approfondisce un aspetto specifico della professione del sommelier. Dalla teoria alla pratica, i partecipanti avranno la possibilità di mettere in pratica le proprie conoscenze, partecipando a degustazioni guidate (saranno degustati tre vini ad ogni lezione) e a sessioni di tecniche di servizio del vino. Inoltre durante l’anno la Delegazione di Livorno organizza visite presso alcune delle più importanti cantine della Toscana, offrendo anche agli iscritti l’opportunità di immergersi direttamente nella realtà produttiva del vino.

Qualifica di sommelier riconosciuta in tutta Italia

Un altro aspetto da non sottovalutare è il valore della certificazione FISAR. Questa qualifica, riconosciuta a livello in tutta Italia, attesta la competenza e la preparazione del sommelier, garantendo la sua capacità di operare con professionalità e di offrire un servizio di alto livello. Per coloro che desiderano intraprendere una carriera nel mondo del vino, sia nel settore della ristorazione che in quello della distribuzione, la certificazione FISAR rappresenta un importante valore aggiunto che può fare la differenza nel mercato del lavoro.

Diventa sommelier con FISAR Livorno

Ogni anno la delegazione di Livorno, vista la grande richiesta, organizza due corsi per sommelier e in quello in partenza il 9 gennaio, rimangono ancora pochi posti disponibili. È quindi fondamentale affrettarsi per assicurarsi un posto e non perdere questa opportunità unica.

I candidati interessati dovranno collegarsi al sito ufficiale ( clicca qui per leggere il programma del corso per sommelier ), compilare il modulo di iscrizione e versare la quota di partecipazione mentre il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione oppure in tre rate.

Il corso per sommelier della FISAR a Livorno rappresenta un’opportunità straordinaria per chiunque voglia entrare nell’affascinante mondo del vino. Con una formazione completa e di altissimo livello, i partecipanti avranno la possibilità di acquisire le competenze necessarie per intraprendere una carriera di successo nel settore dell’ospitalità e della ristorazione. Affrettatevi quindi a iscrivervi, perché i posti a disposizione sono davvero limitati. Diventare un sommelier FISAR potrebbe essere il primo passo verso una nuova e stimolante avventura professionale.

Dettagli del Corso di Primo Livello per Sommelier a Livorno – Gennaio 2025

Prima lezione: 9 gennaio 2025, ore 21:00 – 23:30

Luogo: Delegazione FISAR Livorno, Scali Cerere 15, 57122 Livorno

Costo: €400,00, con possibilità di pagamento in tre rate

Iscrizioni: https://www.fisar-livorno.it/evento/corso-di-primo-livello-per-sommelier-gennaio-2025/

Il corso di primo livello, propedeutico al secondo e al terzo, è strutturato per soddisfare la curiosità di chi vuole approfondire il mondo dell’enologia. Dopo un’introduzione sugli “strumenti” del sommelier, dal tastevin al decanter, dalla corretta disposizione dei vini in cantina alla scelta del bicchiere adatto, i partecipanti intraprenderanno un viaggio nella degustazione attraverso un’esperienza polisensoriale unica.

Oltre alle tecniche di degustazione, il corso approfondirà il legame tra viticoltura e territorio, le migliori forme di allevamento e le tecniche di vinificazione. Tutte le lezioni saranno tenute da docenti qualificati ed esperti del settore e da agronomi ed enologi professionisti.

Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere un test finale di autovalutazione per ottenere l’attestato di partecipazione al corso di primo livello per sommelier.

Ultimi posti disponibili per diventare sommelier a Livorno con la FISAR