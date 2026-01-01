Home

Livorno 1 dicembre 2025 "Ultimi vagiti" del 2025: a Livorno e Cecina nascono Gregorio e Beatrice

Ultimi nati del 2025 a Livorno e Cecina: Beatrice e Gregorio salutano l’anno che si chiude

Il 2025 si chiude con due nuove vite che portano con sé un messaggio di speranza e continuità nelle comunità di Livorno e Cecina. Negli ospedali delle due città, le ultime ore dell’anno hanno visto nascere Beatrice e Gregorio, ultimi nati del 2025, accolti dall’affetto delle famiglie e dalla professionalità del personale sanitario.

All’ospedale di Cecina, l’ultima nascita dell’anno è avvenuta la mattina del 31 dicembre. Alle ore 10.31 è venuta alla luce Beatrice, nata da parto spontaneo, con un peso di 2.970 grammi. Beatrice è la prima figlia di mamma Ilenia e babbo Simone, entrambi di nazionalità italiana. Ad assistere il parto sono state le ostetriche Francesca Lapucci e Valentina Ulivieri, che hanno accompagnato la nascita con competenza e attenzione, regalando alla famiglia un momento indimenticabile proprio nell’ultimo giorno dell’anno.

A Livorno, invece, l’ultimo vagito del 2025 si è fatto sentire in serata. Alle ore 21.51 è nato Gregorio Alderigi, con un peso di 3.310 grammi. Gregorio è il terzo figlio di mamma Asia Costa e babbo Gabriele Alderigi, una famiglia che chiude l’anno con un dono speciale e lo sguardo già rivolto al futuro. Anche in questo caso, la nascita ha rappresentato un momento di grande emozione per i genitori e per il personale dell’ospedale livornese.

Due storie diverse, unite dallo stesso simbolico passaggio di testimone tra il 2025 e il nuovo anno. Le nascite di Beatrice e Gregorio ricordano quanto, anche nei momenti di bilancio e di saluto, la vita continui a rinnovarsi, portando con sé fiducia, speranza e nuove responsabilità.

Con l’arrivo di questi due bambini, Livorno e Cecina salutano il 2025 nel modo più bello possibile: con un sorriso, un pianto appena accennato e la promessa di un futuro tutto da scrivere.

