Home

Sport

Basket

Ultimo colpo del Jolly Acli, prende l’ala Iliyana Georgieva

Basket

2 Settembre 2024

Ultimo colpo del Jolly Acli, prende l’ala Iliyana Georgieva

Livorno 2 settembre 2024 – Ultimo colpo del Jolly Acli, prende l’ala Iliyana Georgieva

Iliyana Georgieva, classe 2003, 1.84, ala forte, è l’ultimo colpo di mercato del Jolly Acli Basket.

Profilo giovane, di interesse internazionale, proviene da due stagioni più che positive trascorse in A1 e A2.

Una giocatrice che fa parte della nazionale bulgara, dopo aver dominato la scena negli europei U18 del 2021, quando concluse la rassegna con 21,6 punti, 8,8 rimbalzi e 3,6 assist a partita.

Ha inoltre nel curriculum tre edizioni dei campionati Europei U20 giocati con numeri davvero importanti.

Grazie alla sua formazione cestistica, potrà giocare da italiana.

Le parole di coach Walter Angiolini:

«Un inserimento del quale siamo molto contenti, perché Georgieva possiede le caratteristiche che vogliamo: qualità, motivazioni, dinamicità e versatilità. In questo senso lei sposa la nostra idea alla perfezione: una giocatrice che può giocare vicino a canestro, ma anche fronte, ha una buona fisicità, un buon atletismo e ci porta quel qualcosa che un pochino ci mancava».

Le sue parole:

«Vorrei ringraziare la società di avermi dato questa opportunità: arrivo carica e con entusiasmo di lavorare e aiutare la squadra . I miei obiettivi personali in questo momento sono due: lavorare ogni giorno per migliorare e dare sempre il massimo. Come squadra penso che la cosa fondamentale sarà fare il meglio possibile. Credo che con voglia, grinta e lavorando tanto possiamo ottenere molto, tutte insieme»

E sul percorso:

«La mia avventura nel basket è cominciata quando avevo 9 anni. Ho giocato 7 anni nel mio paese. Poi sono arrivata in Italia: 3 anni alla Stella Azzurra in serie B e nelle categorie giovanili. Successivamente ho passato un anno in A1 a Faenza e un secondo in A2 a Matelica. Gioco per la nazionale bulgara dall’età di 13 anni. L’anno scorso ho avuto la mia prima convocazione nella nazionale maggiore».

Ultimo colpo del Jolly Acli, prende l’ala Iliyana Georgieva