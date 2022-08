Home

Ultimo giorno di Effetto Venezia, tutti gli spettacoli di oggi per il gran finale

7 Agosto 2022

Ultimo giorno di Effetto Venezia, tutti gli spettacoli di oggi per il gran finale

Livorno 7 agosto 2022

Gran finale per Effetto Venezia 2022 oggi, domenica 7 agosto. Al centro della serata due proposte per due pubblici completamente diversi: in Piazza del Luogo Pio (ore22.00) va in scena la proposta teatrale di Antonio Rezza con “Pitecus” mentre sul palco della Fortezza Nuova, alla stessa ora, si esibisce il giovanissimo Gianmaria, impegnato nel suo tour musicale estivo.

Ci sono poi le installazioni artistiche del “Gioco della natura”, la rassegna di teatro popolare al Centro Vertigo, l’esibizione dell’Istituto Del Corona in piazza dei Domenicani, le mostre d’arte, le decine di artisti di strada che affollano le vie del quartiere, le tradizionali bancarelle e i tour in battello nei Fossi Medicei.

Resta attivo il servizio navetta dai parcheggi di scambio ai luoghi della kermesse così come il servizio a chiamata di Social Taxi per persone con disabilità.

STRADE DEL QUARTIERE LA VENEZIA

INSTALLAZIONI ARTISTICHE

IL GIOCO DELLA NATURA

a cura di Gaia Bindi

Col patrocinio dell’Accademia di Belle Arti di Firenze

Effetto Venezia 2022 ospita la mostra “Il gioco della natura”, a cura di Gaia Bindi, che propone 16 opere d’arte, tra installazioni e video, realizzate da 21 artisti emergenti. Allestimento a cura di Alessandro Scilipoti.

PIAZZA DEL LUOGO PIO

ORE 22.00

Antonio Rezza

PITECUS

di Flavia Mastrella Antonio Rezza

con Antonio Rezza

quadri di scena Flavia Mastrella

(mai) scritto da Antonio Rezza

FORTEZZA NUOVA

ORE 22.00

gIANMARIA in concerto

“Fallirò summer tour”

PIAZZA DEI DOMENICANI

ORE 21.30

Istituto Musicale Rodolfo del Corona

presenta

LE FORME DELLA VOCE

POP, Musical Theatre, Jazz, Tango, Opera

TEATRO ENZINA CONTE – VIA DEL PALLONE 2

ORE 21.30

Rassegna di Teatro Popolare

Associazione Culturale Vertigo in collaborazione con Compagnie Livornesi Riunite

VERTIGANZA

(IL MEGLIO DI…)

Il meglio del repertorio di Vertiganza il varietà più innovativo dell’anno

Regia Leonardo Demi

MUSEO DI CITTÀ – PIAZZA DEL LUOGO PIO

PRESENTAZIONI DI LIBRI

ORE 21.30

L’ANIMA DEI SASSI

di Diego Barsotti

STRADE DEL QUARTIERE LA VENEZIA

ARTISTI DI STRADA

Piazza dei Legnami

ore 21.00–21.40 e ore 22.15–23.00

Associazione Saltimbanco

Laboratorio di circo per bambini e ragazzi

Piazza dei Domenicani – Chiesa di Santa Caterina

ore 21.00

La virtuosa ferramenta

di e con Felice Pantone

Piazza del Luogo Pio

dalle 21.00 alle 23.00

QuatProps Italia

Laboratorio di giocoleria funzionale e inclusiva

Piazza del Luogo Pio

ore 21.00

Banda Città di Livorno

Via dei Pescatori

Ore 21.15

Fausto Giori

Demenzio’s Psycho Chicken

idea originale: Fausto Giori

messa in scena: Christine Rossignol Dallaire

Via Borra/Via Traversa

Ore 21.15

Sperimentazioni analogiche di fisica di strada

di e con Dottor Stok

Via Strozzi/via del Porticciolo

ore 21.20 e ore 22.30

La Compagnia Begheré

Fuori dalla valigia

di e con Margherita Cortopassi e Giuseppe Tornillo

Forte San Pietro

ore 21.30 e ore 22.30

Teatro Trabagai

Storie stornelli e ciabattate

di e con Giorgio Monteleone e Elena Farulli

Piazza dei Legnami

ore 21.45

s.VAMP.ita

di e con PinkMary

Scali delle Barchette/Viale Caprera

ore 21.45 e ore 22.45

Vesta del Fuoco

Ring of fire

di e con Manuel Pegoraro

Via Strozzi/via del Porticciolo

ore 21.45

Banda Città di Livorno

Via dei Pescatori

ore 22.00

La virtuosa ferramenta

di e con Felice Pantone

Via dei Pescatori

ore 22.30

Sperimentazioni analogiche di fisica di strada

di e con Dottor Stok

Via della Venezia/Scali delle Barchette

ore 22.30

Banda Città di Livorno

Via Borra/Via Traversa

ore 22.45

La virtuosa ferramenta

di e con Felice Pantone

Itineranti per le strade del quartiere

dalle 21.00 alle 24.00

Kalofén Teatro

Vittorio Intrepido – L’uomo dei record

di Kalofén Teatro

con Lapo Botteri/Francesco Dendi

regia di Marco Buldrassi

Camillocromo

La strada – concertino itinerante

Giordano Geroni: Susafono | Francesco Masi: Tromba | Jacopo Rugiadi: Clarinetto | Gabriele Stoppa: Banjo e Percussioni | Simone Morgantini: Sassofono tenore e Percussioni | Giacomo Scanavini: Trombone

INIZIATIVE PREVISTE IN FORTEZZA VECCHIA DURANTE EFFETTO VENEZIA 2022

ORE 21.00

VOIVOD (CAN) + RANCHO BIZZARRO in concerto

MOSTRE PREVISTE DURANTE EFFETTO VENEZIA 2022

MUSEO DI CITTÀ – PIAZZA DEL LUOGO PIO

Mar – Ven ore 10.00 – 20.00 / Sab – Dom ore 10.00 – 22.00

PIERO GILARDI. TUTTO CIÒ CHE È, È NELLA NATURA

Dal 28 maggio al 4 settembre

L’evento, immaginato per Livorno, unica data italiana dell’artista in questo 2022, ripercorre attraverso oltre sessanta opere selezionatissime l’intero mezzo secolo dell’attività di Piero Gilardi

MUSEO DI CITTÀ – PIAZZA DEL LUOGO PIO

Mar – Ven ore 10.00 – 20.00 / Sab – Dom ore 10.00 – 22.00

NAVE AMERIGO VESPUCCI – LA PIU’ BELLA DEL MONDO

Fotografie di Maki Galimberti e Massimo Sestini

Dal 3 al 30 ottobre 2022

MUSEO DELLA CITTA’

APPUNTAMENTI PER TUTTE LE ETÀ AL MUSEO DELLA CITTÀ

Iniziative pensate per bambini e adulti in occasione delle mostre su Piero Gilardi e nave Amerigo Vespucci

Tel. 0586 824551 museodellacitta@comune.livorno.it, prenotazionigruppi@itinera.info

STUDIO ZAKI – VIA DEL FORTE SAN PIETRO 10

UNDICI+

25 opere della pittrice bambina Mia Pampaloni

Dal 3 al 7 agosto

SEDE COMITATO COPPA BARONTINI – SCALI DEL PONTE DI MARMO N.1

ORE 21.00 – 24.00

EFFETTO PITTURA – COLORI IN LIBERTÀ

In mostra opere dei pittori Tommaso Ricci e Bernardo Celata

SCALI DEL MONTE PIO, 21

EFFETTO ROMA COLLECTION

Livorno – Parigi andata e ritorno. Partire per curiosità, tornare per raccontare.

Anteprima della Collezione Roma. Collezione di arredi in bronzo, disegnata e realizzata dall’architetto, designer e scultore livornese Emanuele Colombi.

GALLERIA D’ARTE “ARTISTI ALL’ANGOLO” – VIA DELLA MADONNA 60

LIVORNO PHOTO MEETING

Evento internazionale di fotografia di strada (Streetphotography)

THISINTEGRA – VIA GANUCCI, 3

Ore 19.00

Mostra fotografica

BIRMANIA, DOVE IL TEMPO SI È FERMATO

di Giancarlo Barsotti

CRIPTA DELLA CHIESA DI SANTA CATERINA

MOSTRA JONATHAN GRIFFITH dalle ore 20:00

SCALI FIOCCHIETTI 2 – COMITATO PALIO MARINARO

L’US LIVORNO A EFFETTO VENEZIA: MOSTRA DELLE MAGLIE E STORE

SCALI FINOCCHIETTI

VILLAGGIO DELLE ASSOCIAZIONI

Curato dalla Consulta Comunale nell’ambito di Effetto Venezia 2022

PALAZZO DEL MONTE DEI PEGNI, SCALI DEL MONTE PIO 33

Fondazione Livorno e OMA a Effetto Venezia

con la mostra

ARTIGIANATO A EFFETTO

VI edizione

VISITE PREVISTE AI SILOS GRANARI DURANTE EFFETTO VENEZIA 2022

SILOS GRANARI – TERMINAL PASSEGGERI (VARCO FORTEZZA)

Ore 21.00 e ore 22.00

SILOS GRANARIO: MELTING POT DIDATTICO E CULTURALE, TRA CITTÀ E PORTO

Apertura al pubblico con visita guidata

Per informazioni e prenotazioni: Agave tel. 0586/897890 – 3483801479, mail: didattica@agaveservizi.it oppure segreteria@agaveservizi.it . Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria. Non è previsto l’utilizzo di ascensore.